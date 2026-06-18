Công an vào cuộc vụ clip bé trai bị bà nội đánh dã man ở Đắk Lắk

Cơ quan chức năng xã Dang Kang (Đắk Lắk) đang xác minh thông tin một phụ nữ phản ánh con trai mình bị bà nội bạo hành trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ngày 18/6, lãnh đạo xã Dang Kang xác nhận chỉ đạo Công an xã vào cuộc làm rõ nội dung phản ánh được đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến một bé trai sinh sống cùng ông bà nội bị bạo hành .

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết của một phụ nữ tên T.N.T. (trú xã Dang Kang, Đắk Lắk) phản ánh việc con trai nhỏ của mình bị bà nội bạo hành trong quá trình chăm sóc. Bài đăng kèm theo một số đoạn video ghi lại cảnh bé trai bị một phụ nữ lớn tuổi dùng tay tát liên tiếp vào mặt, đánh đập và quát mắng.

Bé trai khóc khi bị đánh (ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung chia sẻ, chị T.N.T. và chồng đã ly hôn khoảng một năm trước, mỗi người trực tiếp nuôi dưỡng một người con. Bé trai hiện đang sinh sống cùng ông bà nội. Người phụ nữ cho biết, trong lần đến thăm con, chị chứng kiến và ghi lại những hình ảnh được cho là hành vi bạo lực đối với cháu bé nên đã đăng tải lên mạng xã hội để phản ánh sự việc.

Trong đoạn clip, một phụ nữ lớn tuổi liên tục lấy tay đánh vào mặt cháu bé. Ngoài ra, còn kéo bé nằm xuống nệm rồi tiếp tục dùng tay đánh cháu. Cháu bé liên tục khóc và xin lỗi nhưng người phụ nữ này không dừng lại.

Ngoài tố cáo hành vi bạo hành, chị T.N.T. cũng cho rằng gia đình chồng cũ không tạo điều kiện để chị gặp gỡ, thăm nom con theo quy định.

Bài viết sau khi xuất hiện đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận và bày tỏ sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung phản ánh để bảo đảm quyền lợi và sự an toàn của trẻ em.

Lãnh đạo xã Dang Kang, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả sẽ được thông tin khi cơ quan chức năng có kết luận chính thức.