Công an vào cuộc điều tra vụ rừng keo 3000 cây của lão nông nghi bị chặt phá

Ngày 9/10, lãnh đạo Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận, hiện đơn vị này đang xác minh làm rõ thông tin phản ánh của một công dân trú xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu, Nghệ An) nghi bị chặt phá rừng keo trồng hơn 3000 cây trên địa bàn xã Quỳnh Trang (TX. Hoàng Mai, Nghệ An).

Rừng keo, tràm hơn 3000 cây của gia đình ông Châu bị gãy đổ, chết. Nghi kẻ xấu chặt phá hoại, ông Châu đã làm đơn trình báo công an

Theo vị lãnh đạo Công an TX. Hoàng Mai chia sẻ, công dân có phản ánh trú tại huyện Quỳnh Lưu tuy nhiên rừng trồng keo xảy ra sự việc lại thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang (TX. Hoàng Mai). Khi xảy ra sự việc, công dân phản ánh lên công an địa phương sau đó mới chuyển hồ sơ ra cho Công an TX. Hoàng Mai thụ lý điều tra vụ việc. Hiện cơ quan công an đang triển khai các bước để xác minh, điều tra vụ án.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, những ngày qua cơ quan công an đã về địa phương thu thập thông tin, xác minh bản đồ hiện trường vụ việc để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Những cây keo này bị chặt 1/2, 1/3 thân cây từ trước. Khi gió lớn đã thổi ngã gãy gây chết cây

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Châu (trú xóm 1, xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã làm đơn trình báo đến chính quyền địa phương và cơ quan công an về việc hàng nghìn cây keo, tràm trên rừng của gia đình ông bất ngờ bị kẻ gian phá hoại, gây thiệt hại lớn.

Theo trình bày của ông Châu, trước đó ngày 18/9 vừa qua, ông Châu lên rừng của gia đình để chăm cây thì hốt hoảng phát hiện 0,5ha rừng với khoảng 3.000 cây keo, tràm đã bị kẻ xấu chặt phá nham nhở, gãy đổ gây chết cây. Nghi ngờ rừng trồng của gia đình bị kẻ xấu hãm hại, ông Châu lập tức trình báo lên cơ quan công an địa phương.

Ông Châu lặng người trước vườn keo bị phá hoại

Theo ông Châu, có khoảng 400 cây keo, tràm bị chặt ngang cây đứt rời khỏi gốc, hiện lá cây đã héo vàng. Có khoảng 2.600 cây bị chặt một phần thân gây héo và chết dần. Phần lớn số cây này sau khi bị chặt một phần thân đã bị gió thổi ngã, gãy.

Được biết rừng keo, tràm này của ông Châu được trồng từ đầu năm 2022. Hiện những cây keo, tràm này đã cao khoảng 7-8m, đường kính khoảng 7-8cm. Với hơn 3.000 cây keo tràm các loại bị chặt phá, ông Châu ước tính gia đình ông bị thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Cũng theo ông Châu phản ánh, trước đó từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023, rừng keo của gia đình ông đã bị kẻ gian phá hoại đến 4 lần với thiệt hại khoảng 113 triệu đồng.

Ông Châu trình bày, lần thứ nhất vào ngày 26/6/2022 ông Châu phát hiện và bắt quả tang 3 người hàng xóm chặt hạ 21 cây keo, tràm để lấn chiếm đất rừng. Đến ngày 27-28/10/2022, ông Châu tiếp tục phát hiện 3 người này chặt hạ 113 cây tràm và 4 cây xà cừ. Ngày 26/4/2023, ông Châu lên rừng chăm cây tiếp tục phát hiện 0,5ha rừng cây bị cháy lá, nhiều cây chết khô nghi ngờ bị phun thuốc độc.

Trong những lần rừng keo, tràm bị phá hoại, ông Châu đều trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, những cây keo này khi bị gió mạnh thổi ngã gãy thì mới phát hiện ở thân cây đã bị chặt 1/2, 1/3 thân cây từ trước đó. Hiện cơ quan công an đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.