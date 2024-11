HAGL gửi đơn tố giác tội phạm cầu thủ Dzilah Martin

Trước đó ngày 8-11-2024, ông Nguyễn Tấn Anh đã gởi đơn đến Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh, Bộ Công an; Giám đốc Công An tỉnh Gia Lai; Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Gia Lai và đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn không cho cầu thủ Martin Dzilah xuất cảnh khỏi Việt Nam.