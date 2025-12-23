Công an TP.HCM hỗ trợ ca sĩ TiTi tìm lại iPhone 17 Pro Max

Ngày 23/12, Công an phường Chợ Quán (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã hỗ trợ anh Phạm Linh Phương (ca sĩ TiTi, là cựu trưởng nhóm nhạc đình đám một thời HKT, SN 1990) tìm lại điện thoại bị thất lạc.

Trước đó, tối 21/12, anh Phạm Linh Phương đến Công an phường trình báo về việc đánh rơi 1 điện thoại iPhone 17 Promax màu cam, mới mua với giá 56 triệu đồng khi di chuyển bằng xe Grab.

Ca sĩ TiTi tìm lại được chiếc điện thoại thất lạc

Theo chia sẻ của anh Phương, trước đó vào tối 20/12, anh có đi Grab từ một quán nhậu tại Khu Trung Sơn, TP.HCM. Đến khi về nhà, anh mới phát hiện chiếc điện thoại đã để quên trên xe Grab, do không đặt qua app nên không có thông tin tài xế chỉ biết tài xế xe tên Ngô Minh Sang.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã nhanh chóng truy tìm và đã liên hệ với tài xế Grab là anh Ngô Minh Sang trao trả lại tài sản cho anh Phương.

Phạm Linh Phương (nghệ danh TiTi) là một ca sĩ người Việt Nam, được biết đến rộng rãi với vai trò trưởng nhóm nhạc nam HKT đình đám một thời.

Từ 2005 - 2018, Phương ra mắt cùng nhóm HKT vào năm 2005. Nhóm từng gây tranh cãi dữ dội về phong cách thời trang và âm nhạc nhưng sở hữu nhiều bản hit như: Trú mưa, Thêm một lần đau, Mặt trái của sự thật. TiTi giữ vai trò trưởng nhóm và là người nhảy chính nhờ khả năng vũ đạo điêu luyện. Sau khi HKT tan rã vào năm 2018, TiTi bắt đầu hoạt động độc lập. Anh thay đổi hoàn toàn phong cách sang hình ảnh lịch lãm, hiện đại. Ca sĩ này đã kết hôn và hiện nay còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, bất động sản.