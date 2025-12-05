Công an TP.HCM điều tra dấu hiệu hình sự trong vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết

Ngày 5/12, Công an TP.HCM đã gửi công văn đến UBND phường Bảy Hiền, đề nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan công tác quản lý và kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại căn nhà số 29 Xuân Hồng – nơi xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy ở phường Bảy Hiền hồi cuối năm 2024.

Cơ quan điều tra đề nghị địa phương làm rõ: phường có tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại địa chỉ trên hay không; nếu có kiểm tra thì phát hiện vi phạm gì, tổ chức/cá nhân nào vi phạm và kết quả xử lý ra sao. Các hồ sơ vi phạm (nếu có) phải được cung cấp đầy đủ để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Vụ cháy bùng phát lúc 6 giờ 15 sáng 20/12/2024 tại căn nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60 m². Đám lửa xuất phát từ tầng 2 và tầng 3, lan nhanh trong không gian chật hẹp.

Hỏa hoạn khiến một đôi nam nữ 23 tuổi sống tại phòng 301 (tầng 3) tử vong; hơn mười người khác bị thương khi tìm cách thoát nạn. Đến 7 giờ, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn đám cháy.

Theo báo cáo của UBND quận Tân Bình cũ thời điểm đó, căn nhà được một người đàn ông thuê từ tháng 4/2024 rồi ngăn thành 19 phòng trọ, cho 23 người thuê với giá 2,9 triệu đồng/tháng.

Tầng trệt bố trí để xe máy, máy giặt và phòng quản lý. Lối đi duy nhất chỉ vừa đủ hai người tránh nhau, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với nhóm sinh viên và người lao động thu nhập thấp đang cư trú.