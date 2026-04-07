Công an TPHCM cảnh báo 3 cạm bẫy phổ biến người dân cần biết

Ngày 6-4, Công an TPHCM cho biết vừa phát đi thông báo cảnh giác người dân 3 chiêu lừa phổ biến hiện nay dù được cảnh báo nhưng một số người vẫn bị sập bẫy.

Theo Công an TPHCM, trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với thủ đoạn tinh vi, người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo phổ biến trên không gian mạng.

Các đối tượng thường lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu kiểm chứng thông tin để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, có ba hình thức lừa đảo nổi bật mà người dân cần lưu ý.

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”

Các đối tượng đăng tin tuyển cộng tác viên làm việc online với mức thu nhập hấp dẫn, công việc đơn giản. Tuy nhiên, sau khi tạo được sự tin tưởng, băng nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu người tham gia nộp tiền trước dưới nhiều lý do như “kích hoạt tài khoản”, “đặt cọc đơn hàng”. Thực chất, đây là hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác về lừa đảo công nghệ cao

Thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng

Các đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng… gọi điện hoặc nhắn tin thông báo liên quan đến vi phạm pháp luật, tài khoản bất thường, từ đó gây áp lực tâm lý. Sau đó, kẻ gian yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc truy cập vào đường link giả mạo để “xác minh”. Khi có được thông tin, chúng nhanh chóng chiếm quyền tài khoản và rút tiền.

Bẫy tình cảm kết hợp đầu tư

Các đối tượng làm quen qua mạng xã hội, xây dựng mối quan hệ tình cảm, tạo lòng tin trong thời gian dài. Khi nạn nhân mất cảnh giác, các băng nhóm lừa đảo sẽ dụ dỗ tham gia đầu tư sinh lời cao hoặc chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau, sau đó chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc.

Trước thực trạng trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần ghi nhớ nguyên tắc “3 không”: Không cung cấp mã OTP, không gửi mật khẩu cho bất kỳ ai; không truy cập vào các đường link lạ, không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng.