Công an TP HCM truy nã Nguyễn Hoàng Nguyên

Ngày 17-4, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Cung ứng lao động Namico.

Đồng thời, Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1989, quê Vĩnh Long) về hành vi lừa đảo.

Để phục vụ công tác truy bắt bị can và giải quyết vụ án, Công an TP HCM thông báo truy nã Nguyễn Hoàng Nguyên, đồng thời yêu cầu bị can ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nguyên đang bị Công an TP HCM truy nã

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Nguyên đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Cung ứng lao động Namico để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù không được cấp phép hoạt động đưa lao động đi nước ngoài nhưng Nguyên vẫn quảng cáo hoạt động dịch vụ và tuyển chọn đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Từ đó, Nguyễn Hoàng Nguyên nhận tiền của các cá nhân nhưng không thực hiện theo thỏa thuận, cắt đứt liên lạc rồi bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, chiếm đoạt số tiền hơn 4,3 tỉ đồng.

Đến ngày 5-9-2023, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bị can không có mặt tại địa chỉ nơi cư trú, đi đâu không rõ.