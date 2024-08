Công an tìm người bị lừa đảo chuyển tiền vào số tài khoản 111002972619 tại VietinBank và 8100950095095 tại BVBank

Ảnh minh hoạ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giam đối với Lưu Văn Thái (SN 1985, ngụ xã Mỹ Đức, H.An Lão, TP.Hải Phòng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, anh N.K (ngụ tỉnh Bình Định) nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là Kỳ, đang công tác tại một đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai và cần mua cám, heo giống số lượng lớn. Khi anh N.K nói mình không kinh doanh heo giống, Kỳ liền nhờ anh K đặt heo ở "Công ty TNHH Cơ khí Khoa Đăng 88".

Tin tưởng, anh K đã liên hệ với số điện thoại mà kỳ cho đặt heo giống. Để tạo lòng tin, Kỳ còn làm giả lệnh chuyển tiền vào tài khoản của anh K số tiền 715 triệu đặt cọc. Sau đó, anh K đã chuyển vào tài khoản ngân hàng số 111002972619 mở tại ngân hàng VietinBank đứng tên "Cong ty TNHH Co Khi Khoa Dang 88" số tiền 378 triệu đồng đặt mua heo giống. Sau đó, các đối tượng cắt đứt liên hệ nên anh K mới biết mình bị lừa.

Qua điều tra của cơ quan CSĐT, Lưu Văn Thái là người thành lập Công ty TNHH Cơ khí Khoa Đăng 88 và mở tài khoản số 111002972619 tại ngân hàng VietinBank. Sau đó, Thái lấy tài khoản ngân hàng đứng tên công ty rồi bán cho các đối tượng ở Campuchia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ ngày 14/5/2024 đến ngày 28/7/2024, tài khoản ngân hàng trên phát sinh nhiều giao dịch chuyển tiền từ tài khoản đứng tên của nhiều cá nhân với tổng số tiền trên 7,6 tỉ đồng. Sau đó, toàn bộ số tiền này lại được chuyển đến tài một khoản ngân hàng khác.

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo, ai là người đã chuyển tiền cho vào tài khoản số 111002972619 đứng tên "Cong ty TNHH Co Khi Khoa Dang 88" mở tại ngân hàng VietinBank và tài khoản ngân hàng số 8100950095095 đứng tên "CONG TY TNHH CO KHI HOA PHAT 66" mở tại ngân hàng TMCP Bản Việt theo lời giới thiệu của các đối tượng trên mạng internet, thì liên hệ đơn vị để được giải quyết.