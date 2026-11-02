Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo có nội dung sau

Tin nhắn mang danh lãnh đạo, đồng nghiệp trên Zalo được các đối tượng sử dụng để dựng kịch bản.

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Phú Thọ, các đối tượng lừa đảo đang sử dụng thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo hoặc lập tài khoản giả mạo lãnh đạo, đồng nghiệp để yêu cầu nhân viên chuyển tiền, thanh toán hộ.

Với kịch bản được dàn dựng nhiều bước, chúng lợi dụng lòng tin và các giao dịch thực tế để khiến nạn nhân mất cảnh giác, dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản.

Thông tin cho biết, các đối tượng thường tìm hiểu trước thông tin cá nhân, chức vụ và mối quan hệ công việc giữa lãnh đạo với nhân viên. Sau đó, chúng tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của lãnh đạo hoặc lập tài khoản mới có tên, hình ảnh tương tự để tiếp cận nhân viên.

Công an cảnh báo thủ đoạn chiếm quyền Zalo, giả danh lãnh đạo để dụ nhân viên chuyển tiền vào tài khoản của kẻ lừa đảo. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)

Ban đầu, đối tượng trao đổi những nội dung công việc thông thường nhằm tạo sự tin tưởng. Khi đã thiết lập được mối liên hệ, chúng bắt đầu đưa ra các yêu cầu như nhận tiền, mua quà tặng hoặc thanh toán hộ với những lý do có vẻ hợp lý.

Đáng chú ý, một kịch bản lừa đảo được ghi nhận cho thấy các đối tượng có thể lợi dụng cả những giao dịch tiền thật để tạo lòng tin.

Cụ thể, kẻ gian giả danh lãnh đạo, nhắn tin nhờ nhân viên tạm ứng 50 triệu đồng để mua quà tặng người thân. Để tăng độ tin cậy, chúng yêu cầu nhân viên liên hệ trực tiếp với lãnh đạo thật để đề nghị tạm ứng lương.

Do không biết tài khoản Zalo của mình đã bị chiếm quyền, lãnh đạo tin tưởng và chuyển tiền cho nhân viên. Sau khi nhân viên nhận được tiền, đối tượng tiếp tục gửi mã QR mang thông tin tài khoản giả danh một cửa hàng vàng bạc, yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền vừa nhận.

Tin tưởng đây là chỉ đạo của lãnh đạo, nhân viên thực hiện giao dịch theo hướng dẫn. Tuy nhiên, số tiền sau đó được chuyển vào tài khoản do các đối tượng kiểm soát và bị chiếm đoạt.

Công an khuyến cáo cách phòng tránh

Trước thủ đoạn trên, Công an khuyến cáo người dân không nên tin tưởng tuyệt đối vào các tài khoản Zalo, kể cả khi tài khoản sử dụng tên và hình ảnh của người thân, lãnh đạo hoặc đồng nghiệp.

Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, tạm ứng hoặc thanh toán hộ, người nhận cần xác minh lại thông tin qua số điện thoại đã lưu từ trước hoặc gặp trực tiếp người yêu cầu. Đặc biệt, cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản, số tài khoản và thông tin người thụ hưởng trước khi thực hiện giao dịch hoặc quét mã QR.

Người dân cũng không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cần xây dựng quy trình xác minh độc lập đối với những yêu cầu giao dịch tài chính, nhất là các khoản tiền có giá trị lớn.

Trong trường hợp phát hiện tài khoản bị chiếm quyền hoặc đã chuyển tiền do bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị tra soát, hỗ trợ ngăn chặn giao dịch. Đồng thời, cần lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, chứng từ liên quan và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, người dân cần luôn xác minh độc lập cả người yêu cầu chuyển tiền lẫn người thụ hưởng. Không thực hiện giao dịch tài chính chỉ dựa trên tin nhắn mạng xã hội, dù yêu cầu được gửi từ tài khoản mang danh nghĩa người quen hay lãnh đạo.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ