Khi nhận được tin nhắn có những nội dung này, người dân nên cảnh giác và xóa khỏi điện thoại.

Mới đây, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm lừa đảo người dân dưới chiêu bài thông báo "phạt nguội" vi phạm giao thông.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, các đối tượng liên tục phát tán tin nhắn SMS hoặc gửi thông báo qua Zalo, Facebook và nhiều nền tảng mạng xã hội khác với nội dung phương tiện của người nhận vi phạm giao thông và cần kiểm tra hoặc nộp phạt.

Đáng chú ý, các tin nhắn thường đính kèm đường dẫn đến những website được thiết kế gần giống Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc các cổng thông tin của cơ quan nhà nước. Giao diện được làm tinh vi khiến nhiều người khó phân biệt với trang chính thống.

Tin nhắn giả mạo các đối tượng thường sử dụng. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Sau khi truy cập, nạn nhân sẽ được yêu cầu đăng nhập hoặc cung cấp các thông tin cá nhân như số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP. Một số trường hợp còn bị yêu cầu chuyển tiền với lý do hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt vi phạm giao thông.

Công an TP Hà Nội cho biết, khi thu thập được các thông tin trên, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước thủ đoạn này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link được gửi từ những số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Đồng thời, không cung cấp số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hay bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho người lạ qua điện thoại hoặc trên môi trường mạng.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, các cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền nộp phạt vi phạm giao thông thông qua tin nhắn cá nhân, cuộc gọi hay các đường dẫn không chính thống.

Để kiểm tra thông tin vi phạm giao thông hoặc tra cứu "phạt nguội", người dân chỉ nên sử dụng các kênh chính thức như ứng dụng VNeTraffic, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện tin nhắn, cuộc gọi hoặc website có dấu hiệu giả mạo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý theo quy định.

Theo Công an TP Hà Nội