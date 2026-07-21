Loạt hình ảnh mô hình iPhone 18 Pro Max với bốn tùy chọn màu sắc đang thu hút sự chú ý của người yêu iPhone.

Chỉ còn chưa đầy hai tháng trước thời điểm Apple dự kiến giới thiệu thế hệ iPhone mới, mạng xã hội xuất hiện loạt hình ảnh được cho là mô hình (dummy) của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với bốn tùy chọn màu sắc khác nhau.

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu công nghệ, đặc biệt là phiên bản màu tím đỏ Dark Cherry được cho là sẽ thay thế màu chủ đạo của dòng Pro năm nay.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây không phải hình ảnh chính thức từ Apple. Các mẫu dummy thường được tạo dựng dựa trên thông tin chưa được xác thực. Vì vậy, chúng chỉ mang tính tham khảo và không đảm bảo phản ánh chính xác màu sắc hay chất liệu hoàn thiện của sản phẩm thương mại. Apple hiện vẫn chưa xác nhận bất kỳ tùy chọn màu nào cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Theo các hình ảnh được tài khoản @theapplehub đăng tải, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được mường tượng có bốn tùy chọn màu gồm Space Black, Silver, Light Blue và Dark Cherry. (Ảnh: @theapplehub)

Điểm nhấn lớn nhất chính là Dark Cherry. Nếu các tin đồn trở thành sự thật, đây sẽ là màu đại diện của dòng Pro năm nay, tương tự cách Titan Desert từng tạo dấu ấn trên iPhone 16 Pro hay Cosmic Orange trên thế hệ trước. Thay vì sắc đỏ tươi, Dark Cherry được mô tả là sự pha trộn giữa đỏ rượu vang, tím đậm và nâu, tạo cảm giác sang trọng và trưởng thành hơn. (Ảnh: @theapplehub)

Trong khi đó, Light Blue được xem là lựa chọn mới dành cho những người yêu thích các gam màu trẻ trung. Tông xanh này khá nhạt, gần với màu xanh bầu trời và mang phong cách tối giản, tương tự Sierra Blue hay các phiên bản xanh từng xuất hiện trên một số đời iPhone trước đây. (Ảnh: @theapplehub)

Hai màu còn lại là Space Black và Silver tiếp tục duy trì triết lý thiết kế quen thuộc của Apple. Space Black sở hữu tông đen nhám mạnh mẽ, phù hợp với người dùng yêu thích vẻ ngoài tối giản, còn Silver vẫn là lựa chọn an toàn với sắc bạc sáng, dễ phối cùng nhiều loại ốp lưng. (Ảnh: @theapplehub)

(Ảnh: @theapplehub)

Điểm đáng chú ý là các mô hình lần này cho thấy ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của dòng Pro, trong khi tập trung tạo khác biệt bằng màu sắc và lớp hoàn thiện bề mặt. Điều này phù hợp với nhiều báo cáo gần đây cho rằng iPhone 18 Pro sẽ không thay đổi quá nhiều về ngoại hình mà tập trung vào nâng cấp phần cứng như chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, Dynamic Island nhỏ hơn, camera có khẩu độ biến thiên và pin dung lượng lớn hơn.

Cần nhấn mạnh rằng toàn bộ hình ảnh trên đều chỉ mang tính tham khảo. Apple chưa xác nhận bất kỳ tùy chọn màu sắc nào cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Trong quá khứ, không ít mô hình dummy từng khác biệt về sắc độ, chất liệu hoàn thiện hoặc thậm chí màu sắc so với sản phẩm chính thức. Vì vậy, người dùng vẫn nên chờ sự kiện ra mắt của Apple để có cái nhìn chính xác nhất.

Tham khảo 9to5Mac, @theapplehub