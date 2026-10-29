Công an thông báo sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch nhận và chuyển tiền như sau

Cơ quan công an cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng khi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, tài khoản ngân hàng trở thành phương tiện giao dịch thiết yếu. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản đang tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn hoạt động thanh toán.

Thủ đoạn lôi kéo mở tài khoản, nhận và chuyển tiền hộ

Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để đăng tin tuyển cộng tác viên, mời gọi người dân mở tài khoản ngân hàng, cho thuê tài khoản hoặc nhận, chuyển tiền hộ để hưởng hoa hồng.

Sau khi có được tài khoản, chúng sử dụng tài khoản để tiếp nhận, trung chuyển hoặc che giấu dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp. Điều này gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy vết dòng tiền và điều tra tội phạm.

Đáng chú ý, một số người do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc ham lợi ích trước mắt đã cung cấp thông tin, giao quyền sử dụng tài khoản cho người khác mà không lường hết hậu quả. Khi tài khoản bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vai trò và trách nhiệm liên quan. Việc không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội không đồng nghĩa với việc đương nhiên được miễn trách nhiệm pháp lý.

Cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

Về quy định pháp luật, khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt nghiêm cấm hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán và mua, bán thông tin tài khoản thanh toán.

Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên

Theo Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt hành chính.

Mức phạt được quy định như sau:

Từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi liên quan từ 1 đến dưới 10 tài khoản. Từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi liên quan từ 10 tài khoản trở lên, theo điều kiện áp dụng của nghị định.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định có liên quan của Bộ luật Hình sự. Những tội danh có thể được xem xét gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các hành vi phạm tội khác nếu đủ yếu tố cấu thành.

Khuyến cáo người dân bảo vệ tài khoản ngân hàng

Để hạn chế nguy cơ bị lợi dụng, mỗi người dân cần thực hiện các khuyến cáo sau:

Không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc giao tài khoản cho người khác sử dụng trái quy định.

Không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập và dữ liệu bảo mật cho người khác; không giao thẻ ngân hàng hoặc phương tiện xác thực giao dịch cho người không có thẩm quyền.

Cảnh giác với lời mời nhận tiền, chuyển tiền hộ để hưởng hoa hồng , đặc biệt là những lời mời không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Chủ động liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an khi phát hiện giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ tài khoản bị lợi dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật.

Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên

Phòng ngừa tội phạm liên quan đến tài khoản ngân hàng đòi hỏi sự chủ động của mỗi người dân và phối hợp từ các cơ quan chức năng. Sử dụng tài khoản đúng quy định, bảo vệ thông tin cá nhân và kịp thời tố giác hành vi đáng ngờ là những biện pháp thiết thực để bảo vệ tài sản, góp phần phòng ngừa tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự.

Đồng thờ, trước tình hình trên, lực lượng Công an chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với hành vi vi phạm liên quan đến tài khoản ngân hàng. Các hoạt động tập trung vào nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn của đối tượng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ rủi ro và hậu quả pháp lý khi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản.

Sự phối hợp giữa lực lượng Công an, cơ quan chức năng và các tổ chức tín dụng trong trao đổi thông tin, xác minh giao dịch bất thường, truy vết dòng tiền có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm.

Công an cơ sở tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.