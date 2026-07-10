Công an thông báo 217 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên và An Giang đã xác định thêm nhiều trường hợp vi phạm qua hệ thống giám sát trong thời gian qua.

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên , trong thời gian từ ngày 29/6/2026 - 5/7/2026 đã ghi nhận tổng cộng 155 trường hợp phương tiện bị xử lý phạt nguội do vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Danh sách cụ thể như sau:

17 phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

127 phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định (39 phương tiện xe ô tô; 88 phương tiện xe mô tô):

10 trường hợp vi phạm lỗi quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển:

1 trường hợp vi phạm lỗi Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”: 89A-720.48

Bên cạnh đó, Công an tỉnh An Giang cũng thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông (từ ngày 16/6/2026 đến ngày 30/6/2026). Danh sách 116 phương tiện vi phạm như sau:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025, những lỗi phổ biến nói trên sẽ có các mức phạt như sau:

- Người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng). Đối với người điều khiển mô tô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

- Hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

- Lỗi điều khiển xe không đúng phần đường/làn đường quy định bị phạt: ô tô 4-6 triệu đồng (trừ 2 điểm GPLX), xe máy 600.000-800.000 VNĐ.

- Việc không thắt dây an toàn sẽ bị xử phạt với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô hoặc xe có động cơ tương tự khi: Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; chở người trên xe ô tô mà không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang di chuyển.

Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe, Nghị định 168/2024/NĐ-CP còn quy định mức phạt đối với người ngồi trên xe không thắt dây an toàn. Cụ thể: Người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng. Trừ điểm giấy phép lái xe khi vi phạm thắt dây an toàn.

- Người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng - 600.000 đồng.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.