1.115 chủ ô tô, xe máy có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Đề nghị các chủ phương tiện có trong danh sách vi phạm nhanh chóng liên hệ để nộp phạt theo quy định.
Ngày 8/7/2026, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, từ ngày 01/6/2026 đến ngày 15/6/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 455 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ.
Cũng liên quan đến lỗi vượt quá tốc độ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ 29/6/2026 đến ngày 05/7/2026, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện 660 trường hợp chạy quá tốc độ.
Hiện, đơn vị chức năng đã gửi thông báo phục vụ xử phạt nguội. Phòng cảnh sát giao thông đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
Danh sách phạt nguội chi tiết như sau:
1. Tuyến Quốc lộ 1: 150 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36B-030.40
|
02-06-2026 08:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-377.96
|
02-06-2026 08:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
37A-597.62
|
02-06-2026 08:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
34F-008.44
|
02-06-2026 09:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-411.24
|
02-06-2026 09:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37B-277.40
|
02-06-2026 09:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-101.08
|
02-06-2026 09:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-392.72
|
02-06-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
34A-941.08
|
02-06-2026 10:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-051.73
|
02-06-2026 10:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-008.18
|
02-06-2026 10:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
89A-486.58
|
02-06-2026 10:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-187.68
|
02-06-2026 10:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-695.72
|
02-06-2026 11:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-037.69
|
02-06-2026 11:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-396.66
|
02-06-2026 11:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-216.85
|
02-06-2026 11:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36AC-062.18
|
02-06-2026 11:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B3-393.61
|
02-06-2026 11:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-496.62
|
02-06-2026 11:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-612.42
|
02-06-2026 11:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35C-173.76
|
02-06-2026 12:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30H-858.92
|
02-06-2026 12:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-595.21
|
02-06-2026 14:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36D1-429.62
|
02-06-2026 14:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-184.50
|
02-06-2026 14:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30G-685.95
|
02-06-2026 14:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-611.65
|
02-06-2026 14:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36AB-307.83
|
02-06-2026 14:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-858.03
|
02-06-2026 14:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37B-250.17
|
02-06-2026 14:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-308.67
|
02-06-2026 14:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36BD-002.30
|
02-06-2026 15:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29K-097.97
|
02-06-2026 15:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-343.03
|
02-06-2026 16:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-793.58
|
03-06-2026 15:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37B-152.46
|
03-06-2026 15:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30H-983.25
|
03-06-2026 16:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
30K-812.58
|
03-06-2026 16:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B1-655.52
|
03-06-2026 17:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-316.93
|
03-06-2026 17:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B3-502.97
|
03-06-2026 17:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B4-254.61
|
03-06-2026 17:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B5-376.63
|
03-06-2026 17:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
35H1-050.50
|
03-06-2026 17:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-552.24
|
03-06-2026 17:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-218.58
|
03-06-2026 17:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36D1-670.35
|
03-06-2026 17:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36F1-333.64
|
03-06-2026 17:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
35A-385.16
|
03-06-2026 17:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
14K-050.79
|
03-06-2026 17:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-321.45
|
03-06-2026 18:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
18H-022.68
|
04-06-2026 07:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-579.75
|
04-06-2026 08:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-415.26
|
04-06-2026 08:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
90C-109.74
|
04-06-2026 08:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36RM-025.94
|
04-06-2026 08:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-395.61
|
04-06-2026 11:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-182.57
|
04-06-2026 12:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-311.01
|
04-06-2026 12:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-565.56
|
04-06-2026 12:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-100.85
|
04-06-2026 12:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-146.18
|
04-06-2026 13:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-650.25
|
06-06-2026 07:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-182.22
|
06-06-2026 08:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
51D-508.66
|
06-06-2026 08:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37A-867.11
|
06-06-2026 08:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-579.24
|
06-06-2026 08:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
20A-531.56
|
06-06-2026 09:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-104.57
|
06-06-2026 11:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-947.71
|
06-06-2026 11:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-644.71
|
06-06-2026 11:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-790.43
|
08-06-2026 11:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
35A-781.79
|
08-06-2026 11:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-356.01
|
08-06-2026 11:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-791.19
|
08-06-2026 12:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29B-111.68
|
08-06-2026 13:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36AB-904.95
|
09-06-2026 09:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30H-477.78
|
09-06-2026 09:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-064.19
|
09-06-2026 10:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-313.51
|
09-06-2026 10:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-376.22
|
09-06-2026 10:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-870.16
|
09-06-2026 10:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36D1-096.42
|
09-06-2026 10:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B7-170.50
|
09-06-2026 10:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B8-732.68
|
09-06-2026 10:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36AE-162.39
|
09-06-2026 11:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
|
36B7-410.33
|
09-06-2026 11:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-297.15
|
09-06-2026 12:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
29K-096.81
|
09-06-2026 12:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-227.13
|
09-06-2026 12:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-927.85
|
09-06-2026 12:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-581.61
|
09-06-2026 13:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36AB-802.57
|
09-06-2026 14:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
28A-309.91
|
09-06-2026 14:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37K-898.43
|
09-06-2026 14:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B7-308.19
|
09-06-2026 14:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B4-336.15
|
09-06-2026 14:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
|
36K-378.84
|
09-06-2026 14:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36BC-004.60
|
09-06-2026 14:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-399.48
|
09-06-2026 15:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
20A-789.75
|
09-06-2026 15:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36B5-174.15
|
09-06-2026 15:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B2-254.95
|
10-06-2026 11:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B7-410.33
|
10-06-2026 11:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-228.52
|
10-06-2026 11:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36G5-264.95
|
10-06-2026 11:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B7-709.48
|
10-06-2026 12:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36D1-575.89
|
10-06-2026 12:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37H1-706.10
|
10-06-2026 12:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
17B1-832.86
|
10-06-2026 12:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
|
29AG-165.78
|
10-06-2026 13:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36AA-692.89
|
10-06-2026 13:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
77A-127.70
|
10-06-2026 13:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37M1-999.81
|
10-06-2026 13:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-414.27
|
10-06-2026 13:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-223.96
|
10-06-2026 13:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-746.79
|
10-06-2026 13:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36LD-002.94
|
11-06-2026 08:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-328.55
|
11-06-2026 08:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36D1-096.42
|
11-06-2026 08:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-030.21
|
11-06-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36AA-439.60
|
11-06-2026 10:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37A-602.09
|
11-06-2026 10:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
35H-119.80
|
11-06-2026 10:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
89A-363.59
|
11-06-2026 10:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-346.34
|
11-06-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B4-623.58
|
11-06-2026 11:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
90A-237.20
|
11-06-2026 11:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36L1-136.46
|
12-06-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
19F1-053.10
|
12-06-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-282.47
|
12-06-2026 11:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B5-420.90
|
12-06-2026 11:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-278.89
|
12-06-2026 12:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
21V6-4827
|
12-06-2026 12:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
17AB-065.64
|
12-06-2026 12:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
|
20B-125.40
|
12-06-2026 12:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-070.21
|
15-06-2026 14:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-347.17
|
15-06-2026 14:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36AP-008.36
|
15-06-2026 14:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30M-556.95
|
15-06-2026 14:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37AB-277.46
|
15-06-2026 14:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C2-305.09
|
15-06-2026 14:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36AE-077.63
|
15-06-2026 15:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-416.54
|
15-06-2026 15:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C2-226.08
|
15-06-2026 15:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36AY-069.81
|
15-06-2026 15:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-261.36
|
15-06-2026 15:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-565.78
|
15-06-2026 15:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36D-013.01
|
15-06-2026 16:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
2. Tuyến Quốc lộ 10: 06 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian
vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|1.
|
36A-010.27
|
05-06-2026 08:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|2.
|
36K-063.27
|
05-06-2026 09:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-874.51
|
12-06-2026 08:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-281.54
|
12-06-2026 08:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-392.41
|
12-06-2026 08:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-035.05
|
12-06-2026 08:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
3. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 33 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian
vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|1.
|
29E-333.43
|
01-06-2026 08:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|2.
|
36H-216.80
|
01-06-2026 08:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|3.
|
90A-280.27
|
01-06-2026 08:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|4.
|
36A-838.04
|
01-06-2026 08:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|5.
|
36A-966.93
|
01-06-2026 08:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|6.
|
36K-105.97
|
01-06-2026 09:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-403.18
|
02-06-2026 07:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-716.25
|
02-06-2026 08:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30F-379.03
|
02-06-2026 08:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
89H-094.04
|
02-06-2026 09:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-563.42
|
02-06-2026 09:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
11A-042.62
|
04-06-2026 07:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
18A-445.32
|
04-06-2026 09:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-281.33
|
04-06-2026 09:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30M-062.59
|
04-06-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-203.94
|
04-06-2026 09:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
89A-387.78
|
10-06-2026 07:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-291.51
|
10-06-2026 07:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30K-459.55
|
10-06-2026 07:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30K-614.39
|
10-06-2026 07:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-827.49
|
10-06-2026 09:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
18A-003.58
|
10-06-2026 09:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-404.14
|
10-06-2026 09:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-069.24
|
10-06-2026 09:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
20A-789.75
|
10-06-2026 09:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-104.56
|
10-06-2026 09:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
50E-529.54
|
10-06-2026 09:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
89H-079.44
|
10-06-2026 10:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
89C-262.34
|
10-06-2026 10:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-399.58
|
10-06-2026 10:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30B-111.68
|
10-06-2026 10:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
31A- 5929
|
10-06-2026 10:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-101.66
|
10-06-2026 10:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
- Tuyến Quốc lộ 47B: 13 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
15A-920.51
|
07-06-2026 07:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-921.84
|
07-06-2026 08:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
61C-596.50
|
07-06-2026 08:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-747.56
|
07-06-2026 08:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-284.43
|
07-06-2026 08:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-179.13
|
07-06-2026 08:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-129.40
|
07-06-2026 08:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-932.65
|
07-06-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-718.02
|
07-06-2026 08:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-239.78
|
07-06-2026 08:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-808.19
|
07-06-2026 09:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-901.62
|
07-06-2026 09:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-105.97
|
07-06-2026 09:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
- Tuyến Quốc lộ 45: 23 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36K-135.12
|
03-06-2026 08:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-856.22
|
03-06-2026 08:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-455.06
|
03-06-2026 09:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-088.36
|
11-06-2026 08:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-514.87
|
11-06-2026 08:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-681.94
|
11-06-2026 09:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-917.24
|
11-06-2026 09:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-426.29
|
11-06-2026 09:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-095.35
|
11-06-2026 10:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-209.29
|
11-06-2026 10:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-917.24
|
11-06-2026 11:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-444.23
|
11-06-2026 11:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
35C-116.30
|
06-06-2026 09:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-324.55
|
06-06-2026 09:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-499.65
|
06-06-2026 09:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-555.65
|
06-06-2026 09:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-398.39
|
06-06-2026 09:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-398.00
|
06-06-2026 09:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-217.49
|
06-06-2026 09:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-455.60
|
06-06-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-039.23
|
06-06-2026 10:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-566.33
|
06-06-2026 10:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-122.17
|
06-06-2026 10:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
- Tuyến Quốc lộ 15:59trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36A-648.36
|
01-06-2026 09:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
34C-340.90
|
01-06-2026 09:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-772.42
|
01-06-2026 09:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-192.63
|
01-06-2026 09:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
88A-543.91
|
01-06-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-772.42
|
01-06-2026 11:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-569.68
|
01-06-2026 11:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-061.80
|
02-06-2026 08:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30M-049.12
|
02-06-2026 08:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
19RM02553
|
02-06-2026 08:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29H-667.71
|
02-06-2026 10:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-426.43
|
02-06-2026 10:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-049.28
|
06-06-2026 07:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36F-010.01
|
06-06-2026 08:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37C-496.32
|
06-06-2026 08:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-394.31
|
06-06-2026 08:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
30L-026.32
|
06-06-2026 08:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
37B-296.62
|
06-06-2026 08:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
85C-080.64
|
06-06-2026 08:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-049.71
|
06-06-2026 08:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-181.05
|
06-06-2026 08:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-217.47
|
06-06-2026 09:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
34A-430.67
|
06-06-2026 09:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-461.60
|
06-06-2026 09:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-773.94
|
06-06-2026 09:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-414.66
|
06-06-2026 09:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-107.88
|
06-06-2026 09:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-717.30
|
08-06-2026 09:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-398.03
|
08-06-2026 09:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-826.29
|
08-06-2026 09:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36C-497.21
|
08-06-2026 09:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-231.97
|
08-06-2026 09:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-595.97
|
08-06-2026 09:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-526.74
|
08-06-2026 09:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
37A-091.25
|
08-06-2026 09:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36E-007.88
|
08-06-2026 09:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-297.28
|
08-06-2026 09:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37K-035.43
|
08-06-2026 09:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
26E-005.43
|
08-06-2026 09:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-056.83
|
08-06-2026 09:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29H-016.14
|
08-06-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-320.58
|
09-06-2026 10:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-654.04
|
09-06-2026 10:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-573.71
|
09-06-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-115.70
|
09-06-2026 10:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-221.39
|
09-06-2026 11:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-235.52
|
09-06-2026 11:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-052.67
|
09-06-2026 11:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-309.82
|
09-06-2026 11:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-123.77
|
10-06-2026 10:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
26A-171.61
|
10-06-2026 10:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
26C-160.90
|
10-06-2026 12:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29E-320.84
|
11-06-2026 10:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-514.38
|
15-06-2026 10:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-357.74
|
15-06-2026 10:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
26C-126.18
|
15-06-2026 11:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-191.54
|
15-06-2026 11:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-596.59
|
15-06-2026 11:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36B-544.21
|
15-06-2026 12:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
- Tuyến đường Hồ Chí Minh:171 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
29K-086.34
|
02-06-2026 07:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
90A-363.54
|
02-06-2026 07:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-267.95
|
02-06-2026 08:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29B-635.22
|
02-06-2026 08:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36F-007.47
|
02-06-2026 08:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30H-642.95
|
02-06-2026 08:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-673.65
|
02-06-2026 08:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-077.73
|
02-06-2026 08:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
28A-140.68
|
02-06-2026 08:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-239.03
|
02-06-2026 08:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-858.15
|
02-06-2026 08:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36LD00413
|
02-06-2026 08:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
28C-104.62
|
02-06-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-640.92
|
02-06-2026 08:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-472.48
|
02-06-2026 08:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29B-617.58
|
02-06-2026 09:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-688.57
|
02-06-2026 09:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29B-301.04
|
02-06-2026 09:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-878.40
|
02-06-2026 10:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
60K-275.13
|
02-06-2026 10:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-055.99
|
02-06-2026 11:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-364.55
|
02-06-2026 11:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-212.03
|
02-06-2026 11:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-068.44
|
02-06-2026 11:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30B-109.02
|
02-06-2026 11:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
26F-004.70
|
02-06-2026 11:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-530.30
|
02-06-2026 12:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-046.62
|
02-06-2026 12:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-128.16
|
02-06-2026 12:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-049.91
|
02-06-2026 12:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-170.62
|
02-06-2026 12:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-385.78
|
02-06-2026 12:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-541.25
|
02-06-2026 12:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-909.01
|
02-06-2026 13:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37H-121.22
|
02-06-2026 13:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-604.08
|
03-06-2026 07:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-649.42
|
03-06-2026 07:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-399.97
|
03-06-2026 07:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30B-304.96
|
03-06-2026 07:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-114.75
|
03-06-2026 07:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36F-007.47
|
03-06-2026 07:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37K-913.36
|
03-06-2026 07:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-248.06
|
03-06-2026 07:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-822.24
|
03-06-2026 07:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-324.32
|
03-06-2026 07:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-122.25
|
03-06-2026 07:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-472.48
|
03-06-2026 07:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-025.69
|
03-06-2026 08:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
19H-089.71
|
03-06-2026 08:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-129.50
|
03-06-2026 08:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-437.91
|
03-06-2026 08:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-929.05
|
03-06-2026 08:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
30K-058.44
|
03-06-2026 08:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-035.11
|
03-06-2026 08:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-030.00
|
03-06-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
98F-006.27
|
03-06-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-376.28
|
03-06-2026 09:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-062.39
|
03-06-2026 09:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-354.75
|
03-06-2026 09:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-013.95
|
03-06-2026 09:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-261.79
|
03-06-2026 09:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-439.40
|
03-06-2026 10:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-312.16
|
03-06-2026 10:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-380.46
|
03-06-2026 10:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-512.45
|
03-06-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37K-085.85
|
03-06-2026 11:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-041.33
|
03-06-2026 11:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-414.31
|
03-06-2026 11:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-898.37
|
04-06-2026 09:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37K-236.16
|
04-06-2026 09:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29D-009.20
|
04-06-2026 10:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-188.54
|
04-06-2026 10:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-912.55
|
04-06-2026 10:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-918.79
|
04-06-2026 10:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-216.65
|
04-06-2026 10:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-859.75
|
04-06-2026 10:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29D-330.47
|
04-06-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
26A-337.12
|
04-06-2026 11:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
19H-050.47
|
07-06-2026 08:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-096.34
|
07-06-2026 08:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-351.31
|
07-06-2026 08:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
34D-030.33
|
07-06-2026 08:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-347.10
|
07-06-2026 08:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-060.49
|
07-06-2026 08:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18D-014.58
|
07-06-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-220.32
|
07-06-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35B-008.64
|
07-06-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-986.45
|
07-06-2026 08:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
28A-259.73
|
07-06-2026 10:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-854.17
|
07-06-2026 10:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37C-193.61
|
07-06-2026 10:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
89H-102.62
|
07-06-2026 10:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29B-096.88
|
07-06-2026 10:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
99E-007.42
|
09-06-2026 10:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-905.87
|
09-06-2026 10:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35D-010.70
|
09-06-2026 10:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29A-083.32
|
09-06-2026 10:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-465.66
|
09-06-2026 10:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-888.94
|
09-06-2026 10:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30G-605.16
|
09-06-2026 10:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
19RM-030.74
|
09-06-2026 10:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-699.39
|
09-06-2026 10:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
14C-108.93
|
09-06-2026 10:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-011.73
|
09-06-2026 10:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30M-072.26
|
09-06-2026 11:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
19A-650.43
|
09-06-2026 11:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29K-239.70
|
09-06-2026 11:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
28RM00105
|
09-06-2026 11:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-077.67
|
09-06-2026 11:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36C-225.67
|
09-06-2026 11:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36RM01820
|
09-06-2026 11:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-125.49
|
09-06-2026 11:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-178.90
|
09-06-2026 11:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-252.32
|
09-06-2026 11:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-683.31
|
09-06-2026 12:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30H-938.88
|
09-06-2026 12:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-429.78
|
09-06-2026 13:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-021.62
|
10-06-2026 09:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
99C-312.23
|
10-06-2026 09:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-354.83
|
10-06-2026 10:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
28C-116.46
|
10-06-2026 10:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29F-047.77
|
10-06-2026 10:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-231.62
|
10-06-2026 10:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-888.94
|
10-06-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-619.90
|
11-06-2026 09:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-861.48
|
11-06-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-453.20
|
11-06-2026 09:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36R-026.41
|
11-06-2026 10:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
28RM00048
|
11-06-2026 10:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
28RM-000.66
|
11-06-2026 10:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30H-505.10
|
11-06-2026 10:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-313.17
|
11-06-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18A-343.77
|
11-06-2026 10:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
20A-267.63
|
11-06-2026 10:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
98A-819.87
|
11-06-2026 10:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-109.59
|
11-06-2026 10:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
28A-202.78
|
11-06-2026 11:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-152.70
|
11-06-2026 11:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36R-028.42
|
11-06-2026 11:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-318.18
|
11-06-2026 11:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30B-351.30
|
11-06-2026 11:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-078.85
|
11-06-2026 11:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-431.70
|
11-06-2026 11:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-313.48
|
11-06-2026 11:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-520.65
|
11-06-2026 12:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-183.02
|
12-06-2026 09:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
43B-149.61
|
12-06-2026 10:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-318.10
|
12-06-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
89A-550.26
|
12-06-2026 11:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30H-954.35
|
12-06-2026 11:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-217.25
|
13-06-2026 09:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-486.57
|
13-06-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
48A-052.83
|
13-06-2026 09:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-142.10
|
13-06-2026 10:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-302.82
|
13-06-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-364.35
|
13-06-2026 10:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-970.62
|
13-06-2026 10:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-226.73
|
13-06-2026 10:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-586.05
|
13-06-2026 10:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
51L-658.38
|
13-06-2026 11:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-231.62
|
13-06-2026 11:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-185.23
|
13-06-2026 11:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-400.78
|
13-06-2026 11:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37C-311.53
|
15-06-2026 10:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
89H-100.44
|
15-06-2026 10:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
26R-008.48
|
15-06-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
26R-011.96
|
15-06-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-414.45
|
15-06-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-611.02
|
15-06-2026 11:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-045.37
|
15-06-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36F-005.71
|
15-06-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html
Mức phạt lỗi vượt tốc độ năm 2026