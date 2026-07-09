1.115 chủ ô tô, xe máy có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT Biển số Thời gian vi phạm Hành vi vi phạm

29K-086.34 02-06-2026 07:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90A-363.54 02-06-2026 07:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-267.95 02-06-2026 08:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29B-635.22 02-06-2026 08:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-007.47 02-06-2026 08:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-642.95 02-06-2026 08:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-673.65 02-06-2026 08:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-077.73 02-06-2026 08:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-140.68 02-06-2026 08:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-239.03 02-06-2026 08:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-858.15 02-06-2026 08:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36LD00413 02-06-2026 08:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28C-104.62 02-06-2026 08:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-640.92 02-06-2026 08:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-472.48 02-06-2026 08:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29B-617.58 02-06-2026 09:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-688.57 02-06-2026 09:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29B-301.04 02-06-2026 09:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-878.40 02-06-2026 10:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60K-275.13 02-06-2026 10:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-055.99 02-06-2026 11:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-364.55 02-06-2026 11:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-212.03 02-06-2026 11:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-068.44 02-06-2026 11:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-109.02 02-06-2026 11:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26F-004.70 02-06-2026 11:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-530.30 02-06-2026 12:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-046.62 02-06-2026 12:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-128.16 02-06-2026 12:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-049.91 02-06-2026 12:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-170.62 02-06-2026 12:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-385.78 02-06-2026 12:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-541.25 02-06-2026 12:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-909.01 02-06-2026 13:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-121.22 02-06-2026 13:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-604.08 03-06-2026 07:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-649.42 03-06-2026 07:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-399.97 03-06-2026 07:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-304.96 03-06-2026 07:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-114.75 03-06-2026 07:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-007.47 03-06-2026 07:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-913.36 03-06-2026 07:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-248.06 03-06-2026 07:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-822.24 03-06-2026 07:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-324.32 03-06-2026 07:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-122.25 03-06-2026 07:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-472.48 03-06-2026 07:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-025.69 03-06-2026 08:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19H-089.71 03-06-2026 08:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-129.50 03-06-2026 08:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-437.91 03-06-2026 08:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-929.05 03-06-2026 08:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30K-058.44 03-06-2026 08:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-035.11 03-06-2026 08:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-030.00 03-06-2026 08:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98F-006.27 03-06-2026 08:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-376.28 03-06-2026 09:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-062.39 03-06-2026 09:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-354.75 03-06-2026 09:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-013.95 03-06-2026 09:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-261.79 03-06-2026 09:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-439.40 03-06-2026 10:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-312.16 03-06-2026 10:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-380.46 03-06-2026 10:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-512.45 03-06-2026 11:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-085.85 03-06-2026 11:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-041.33 03-06-2026 11:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-414.31 03-06-2026 11:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-898.37 04-06-2026 09:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-236.16 04-06-2026 09:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29D-009.20 04-06-2026 10:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-188.54 04-06-2026 10:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-912.55 04-06-2026 10:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-918.79 04-06-2026 10:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-216.65 04-06-2026 10:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-859.75 04-06-2026 10:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29D-330.47 04-06-2026 10:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26A-337.12 04-06-2026 11:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19H-050.47 07-06-2026 08:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-096.34 07-06-2026 08:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-351.31 07-06-2026 08:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34D-030.33 07-06-2026 08:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-347.10 07-06-2026 08:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-060.49 07-06-2026 08:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18D-014.58 07-06-2026 08:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-220.32 07-06-2026 08:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35B-008.64 07-06-2026 08:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-986.45 07-06-2026 08:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-259.73 07-06-2026 10:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-854.17 07-06-2026 10:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37C-193.61 07-06-2026 10:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89H-102.62 07-06-2026 10:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29B-096.88 07-06-2026 10:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99E-007.42 09-06-2026 10:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-905.87 09-06-2026 10:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35D-010.70 09-06-2026 10:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29A-083.32 09-06-2026 10:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-465.66 09-06-2026 10:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-888.94 09-06-2026 10:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-605.16 09-06-2026 10:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19RM-030.74 09-06-2026 10:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-699.39 09-06-2026 10:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14C-108.93 09-06-2026 10:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-011.73 09-06-2026 10:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-072.26 09-06-2026 11:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19A-650.43 09-06-2026 11:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-239.70 09-06-2026 11:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28RM00105 09-06-2026 11:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-077.67 09-06-2026 11:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-225.67 09-06-2026 11:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36RM01820 09-06-2026 11:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-125.49 09-06-2026 11:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-178.90 09-06-2026 11:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-252.32 09-06-2026 11:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-683.31 09-06-2026 12:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-938.88 09-06-2026 12:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-429.78 09-06-2026 13:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-021.62 10-06-2026 09:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99C-312.23 10-06-2026 09:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-354.83 10-06-2026 10:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28C-116.46 10-06-2026 10:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29F-047.77 10-06-2026 10:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-231.62 10-06-2026 10:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-888.94 10-06-2026 10:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-619.90 11-06-2026 09:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-861.48 11-06-2026 09:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-453.20 11-06-2026 09:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36R-026.41 11-06-2026 10:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28RM00048 11-06-2026 10:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28RM-000.66 11-06-2026 10:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-505.10 11-06-2026 10:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-313.17 11-06-2026 10:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-343.77 11-06-2026 10:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20A-267.63 11-06-2026 10:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

98A-819.87 11-06-2026 10:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-109.59 11-06-2026 10:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-202.78 11-06-2026 11:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-152.70 11-06-2026 11:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36R-028.42 11-06-2026 11:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-318.18 11-06-2026 11:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-351.30 11-06-2026 11:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-078.85 11-06-2026 11:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-431.70 11-06-2026 11:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-313.48 11-06-2026 11:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-520.65 11-06-2026 12:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-183.02 12-06-2026 09:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43B-149.61 12-06-2026 10:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-318.10 12-06-2026 11:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89A-550.26 12-06-2026 11:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-954.35 12-06-2026 11:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-217.25 13-06-2026 09:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-486.57 13-06-2026 09:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48A-052.83 13-06-2026 09:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-142.10 13-06-2026 10:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-302.82 13-06-2026 10:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-364.35 13-06-2026 10:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-970.62 13-06-2026 10:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-226.73 13-06-2026 10:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-586.05 13-06-2026 10:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51L-658.38 13-06-2026 11:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-231.62 13-06-2026 11:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-185.23 13-06-2026 11:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-400.78 13-06-2026 11:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37C-311.53 15-06-2026 10:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89H-100.44 15-06-2026 10:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26R-008.48 15-06-2026 10:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26R-011.96 15-06-2026 11:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-414.45 15-06-2026 11:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-611.02 15-06-2026 11:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-045.37 15-06-2026 11:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h