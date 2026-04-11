Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

Thời gian qua, ứng dụng định danh điện tử VNeID do Bộ Công an phát triển ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành công cụ tiện ích hỗ trợ người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, lợi dụng sự chủ quan, thiếu hiểu biết về quy trình bảo mật của một bộ phận người dùng, các đối tượng xấu đã tìm cách chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Đáng lưu ý, nguy cơ lộ lọt dữ liệu thường xảy ra khi người dân chuyển đổi, đăng nhập tài khoản VNeID từ thiết bị cũ sang thiết bị mới. Để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý, thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Nắm rõ nguyên tắc Một thiết bị - Một tài khoản: Theo quy định bảo mật của hệ thống, mỗi tài khoản VNeID chỉ được đăng nhập và hoạt động trên một thiết bị tại một thời điểm. Đây là cơ chế nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép từ thiết bị khác.

Chủ động hủy liên kết khi đổi thiết bị: Khi thay đổi điện thoại hoặc thiết bị cũ bị mất, hỏng, người dân không chỉ đăng nhập lại trên thiết bị mới mà cần thực hiện thao tác quản lý thiết bị để tránh rủi ro rò rỉ dữ liệu. Cụ thể:

+ Bước 1: Đăng nhập VNeID trên điện thoại mới.

+ Bước 2: Truy cập mục Cài đặt (góc phải bên dưới màn hình). Chọn Quản lý thiết bị.

+ Bước 3: Kiểm tra danh sách các thiết bị từng đăng nhập. Nhấn Hủy liên kết đối với tất cả các thiết bị cũ không còn sử dụng.

Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài khoản VNeID

Giả danh cơ quan chức năng: Đối tượng gọi điện, tự xưng cán bộ Công an, yêu cầu cung cấp số CCCD, mật khẩu, mã OTP để “hỗ trợ” cập nhật hoặc xử lý tài khoản.

Gửi tin nhắn chứa mã độc: Gửi đường link giả mạo qua SMS, Zalo với nội dung kích thích tò mò. Khi truy cập, thiết bị có thể bị cài mã độc, dẫn đến bị chiếm quyền kiểm soát và đánh cắp dữ liệu.

Tuân thủ nguyên tắc “3 nên - 3 không” để bảo vệ tài khoản VNeID

Để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, người dân cần chủ động thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 nên – 3 không” trong quá trình sử dụng tài khoản VNeID.

Cảnh báo tránh lộ dữ liệu cá nhân khi đăng nhập VNeID trên điện thoại mới. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau)

Theo đó, người dùng nên thiết lập mật khẩu có độ bảo mật cao, kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt; chỉ tải và cập nhật ứng dụng VNeID từ các cửa hàng ứng dụng chính thức như Google Play hoặc App Store; đồng thời cần đăng xuất tài khoản ngay sau khi sử dụng trên các thiết bị không phải của mình.

Bên cạnh đó, không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào, kể cả người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước; không truy cập vào các đường link lạ, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các đường link không thuộc tên miền “.gov.vn”; và tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh căn cước công dân hoặc thông tin tài khoản VNeID trên mạng xã hội để tránh bị lợi dụng, đánh cắp dữ liệu.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng là trách nhiệm của mỗi công dân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản VNeID, người dân cần nhanh chóng trình báo Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau