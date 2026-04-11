Thay đổi mới trên Zalo mà tất cả người dùng cần biết kẻo lỡ quyền lợi

Zalo vừa chính thức công bố loạt cập nhật mới, tiếp tục tăng tốc tích hợp AI và cải tiến trải nghiệm người dùng: từ việc kết nối trực tiếp với trợ lý thông minh OpenClaw ngay trong khung chat, bổ sung tính năng sao chép chữ từ ảnh tiện lợi, cho đến làm mới giao diện Nhật ký. Những thay đổi này không chỉ giúp xử lý công việc nhanh hơn mà còn nâng cao khả năng kết nối và tương tác hằng ngày trên một nền tảng quen thuộc.

1. Từ nay người dùng có thể sử dụng OpenClaw ngay trên Zalo

Theo công bố mới nhất, Zalo hiện là một kênh kết nối chính thức với OpenClaw, bên cạnh các ứng dụng nhắn tin quốc tế như Whatsapp, Telegram, Slack.

OpenClaw là một trí tuệ nhân tạo có khả năng kết nối trực tiếp với các phần mềm trên máy tính để hỗ trợ bạn xử lý công việc hằng ngày. Giờ đây bạn chỉ cần gửi tin nhắn qua Zalo để yêu cầu OpenClaw thực hiện công việc một cách nhanh chóng mà không cần chuyển ứng dụng.

Đối những người thường xuyên sử dụng Zalo để làm việc, việc tích hợp OpenClaw càng đem lại những lợi ích thiết thực:

Tìm kiếm thông tin nhanh chóng: Thay vì phải chuyển qua Google để tra cứu thông tin, bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho OpenClaw qua Zalo để nhận câu trả lời.

Giảm tải công việc hằng ngày: Bạn có thể yêu cầu OpenClaw hỗ trợ làm nhiều thứ, từ đơn giản như đặt hẹn, gửi mail đến phức tạp như dịch thuật, phân tích báo cáo.

Giao tiếp hiệu quả hơn: Khi có quá nhiều tin nhắn mà bạn không thể đọc hết, bạn có thể yêu cầu OpenClaw tóm tắt cuộc trò chuyện để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng từ bạn bè.

Việc OpenClaw kết hợp với Zalo, một ứng dụng gần gũi với đông đảo người Việt, đã thúc đẩy việc phổ cập AI đến toàn thể người dùng, là bước tiến trên hành trình “Phát triển Internet, thay đổi cuộc sống người Việt Nam”.

2. Zalo ra mắt tính năng AI giúp sao chép chữ từ ảnh

Mới đây, tính năng AI Sao chép chữ từ ảnh đã được Zalo ra mắt, giúp người dùng có thể sao chép trực tiếp văn bản từ hình ảnh. Đây thực sự là một giải pháp hữu ích dành cho những ai thường xuyên dùng hình ảnh để trao đổi thông tin với đối tác và bạn bè.

Tính năng sẽ giúp bạn:

Dễ dàng lấy mọi thông tin cần thiết từ ảnh: Sao chép nhanh gọn số điện thoại, số tài khoản, hóa đơn, địa chỉ nhà, nội dung giấy tờ... mà không cần gõ lại thủ công

Tiết kiệm công sức và thời gian: Thao tác ngay trên Zalo, không cần tải ảnh về máy.

Để sử dụng tính năng, bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Nhấn vào hình ảnh cần sao chép văn bản.

Bước 2: Chọn biểu tượng ở góc phải màn hình.

Bước 3: Nhấn giữ sao chép hoặc thực hiện các tác vụ khác như tra cứu, dịch thuật, tìm trên Web, chia sẻ,...

Bước 4: Di chuyển đến vị trí muốn dán văn bản đã sao chép để hoàn tất quá trình.

3. Nhật ký Zalo có diện mạo mới giúp người dùng dễ nhận diện bài đăng của bạn bè

Zalo vừa đổi mới giao diện trên trang Nhật ký, ưu tiên hiển thị phần ảnh đại diện của bạn bè, giúp bạn dễ dàng nhận ra đâu là bài đăng của người mình quan tâm.

Đổi mới này sẽ giúp bạn dễ dàng nhận ra bài đăng của gia đình và bạn bè thân thiết giữa hàng trăm bài đăng khác nhau trên Nhật ký. Bằng cách xem và tương tác với những nội dung chia sẻ, bạn sẽ ngày càng thấu hiểu và kết nối sâu sắc hơn với người bạn của mình.

Giao diện mới của Nhật ký sẽ được thử nghiệm cho một nhóm người dùng trước khi triển khai diện rộng. Cùng chuẩn bị trải nghiệm những điều thú vị sắp tới nhé!