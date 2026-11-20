Phỏng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo quan trọng.

Giấy phép lái xe (GPLX) là giấy tờ quan trọng mà người điều khiển phương tiện cần sử dụng khi tham gia giao thông. Trước đây, nhiều người dân được cấp GPLX mô tô bằng giấy bìa, dễ bị nhàu nát, rách, phai mờ thông tin hoặc thất lạc trong quá trình sử dụng.

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Vì sao nên đổi GPLX sang thẻ PET?

Bền chắc, tiện lợi: Thẻ PET có thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao, chống thấm nước tốt, dễ dàng bảo quản và mang theo khi tham gia giao thông.

Dễ dàng tra cứu: Thông tin GPLX sau khi được tích hợp và hiển thị hợp lệ trên các ứng dụng điện tử như VNeID, VNeTraffic sẽ giúp người dân thuận tiện xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Hạn chế bất tiện: Giảm nguy cơ quên, thất lạc hoặc hư hỏng giấy phép; thuận lợi hơn khi cần xác minh thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số

Việc chuyển đổi GPLX từ giấy bìa sang thẻ PET không đơn thuần là thay đổi chất liệu giấy tờ mà còn góp phần chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu, hỗ trợ cơ quan chức năng tra cứu, xác minh thông tin nhanh chóng, chính xác.

Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu, thực hiện đổi GPLX sang thẻ PET khi có nhu cầu; đồng thời kiểm tra, cập nhật thông tin GPLX trên các ứng dụng điện tử để tận dụng những tiện ích từ chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông đường bộ.