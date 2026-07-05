Công an phát thông báo quan trọng tới toàn bộ người dân hay gọi video

Người dân cần chú ý những khuyến cáo sau từ cơ quan Công an.

Mới đây, Công an xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp đã đăng tải thông tin về các thủ đoạn lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo đó, trong thời đại chuyển đổi số, AI đang mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, các đối tượng xấu cũng đang lợi dụng công nghệ này để thực hiện các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Một trong những thủ đoạn đáng lo ngại hiện nay là sử dụng công nghệ Deepfake để tạo ra hình ảnh, video hoặc giọng nói giả mạo giống người thật đến mức rất khó nhận biết bằng mắt thường.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Các đối tượng có thể thu thập hình ảnh, video, giọng nói được đăng tải công khai trên mạng xã hội để tạo ra những nội dung giả mạo nhằm lừa đảo người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp của nạn nhân.

Các hình thức lừa đảo thường gặp gồm:

- Giả mạo người thân, bạn bè gọi video hoặc gửi tin nhắn nhờ chuyển tiền gấp vì đang gặp sự cố, tai nạn hoặc cần giải quyết công việc khẩn cấp

- Giả mạo lãnh đạo cơ quan, đơn vị yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin quan trọng

- Giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước, ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để yêu cầu xác thực tài khoản, cung cấp mã OTP và thông tin cá nhân

- Tạo các video giả mạo liên quan đến sự cố, tai nạn hoặc các vấn đề nhạy cảm nhằm gây áp lực tâm lý, buộc nạn nhân thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

Để chủ động phòng ngừa, Công an xã Trường Xuân khuyến cáo người dân luôn xác minh thông tin bằng nhiều cách khác nhau trước khi chuyển tiền hoặc thực hiện các yêu cầu liên quan đến tài chính. Khi nhận được cuộc gọi hoặc video nhờ vay tiền, chuyển khoản, hãy chủ động gọi lại qua số điện thoại quen thuộc hoặc gặp trực tiếp để xác nhận.

Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu bảo mật cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Đồng thời, cần thận trọng với các cuộc gọi video có chất lượng hình ảnh kém, thời lượng ngắn, âm thanh không đồng bộ hoặc liên tục tìm cách thúc giục chuyển tiền.

Người sử dụng mạng xã hội hạn chế đăng tải công khai quá nhiều hình ảnh, video và thông tin cá nhân để tránh bị thu thập dữ liệu phục vụ cho việc tạo Deepfake. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, nhắc nhở người thân trong gia đình, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, video, lịch sử cuộc gọi, thông tin giao dịch và trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.