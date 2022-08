Công an Nghệ An triệt phá nhiều đường dây mua bán pháo lậu, thu giữ 4,6 tấn pháo

Trong 8 tháng đầu năm 2022, các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 610 vụ mua bán trái phép pháo nổ, thu giữ hơn 4,6 tấn pháo nổ và tạm giữ 770 đối tượng liên quan.

Gần 1 tấn pháo vừa được Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) triệt phá

Điển hình nhất là chuyên án do Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) chủ trì, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép gần 1 tấn pháo ngày 22/8 vừa qua.



Theo đó, khoảng 21h30 ngày 22/8, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ Mai Thị Lý (SN 1979, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) khi đang tàng trữ hàng chục bao tải đựng hơn 845kg pháo các loại.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 3,5 tạ pháo lậu ngày 16/8

Trước đó, ngày 16/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép gần 3,5 tạ pháo nổ. Bắt giữ 2 đối tượng liên quan gồm Ngô Đình Mạnh (SN 1982) trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu; Trần Văn Phú (SN 1996) trú tại xã Trung Sơn và Phạm Văn Nhật (SN 1993), trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).



Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp tục chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lương Văn Dương, thu giữ hơn 1,5 tạ pháo. Ngày 16/6, bắt giữ 4 đối tượng Nguyễn Tú Sang (SN 1994), trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu; Nguyễn Văn Tường (SN 1985), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc; Lại Văn Hướng (SN 1984), trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1978), trú xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) khi đang mua bán, tàng trữ 5 tạ pháo các loại.

Gần 5 tạ pháo lậu bị lực lượng chức năng Nghệ An bắt giữ ngày 16/6. (Ảnh: CANA)

Ngày 1/7, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Hồ Diên Thư (SN 1980), trú tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khi đang mua bán, vận chuyển trái phép 2,5 tạ pháo.



Để đấu tranh với các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động xây dựng các kế hoạch đấu tranh, với mục tiêu chủ động ngăn chặn nguồn cung pháo nổ từ ngoài vào địa bàn, không để tình trạng pháo nổ diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm.