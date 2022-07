Tối 9/7, Đại nhạc hội Take me to the Sun đã diễn ra tại Quảng trường Vòng quay Mặt trời Sun Wheel - Công viên Châu Á (Đà Nẵng) với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ hàng đầu cùng âm nhạc đa màu sắc và pháo hoa rực rỡ