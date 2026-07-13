Công an khuyến nghị người dân tắt ngay tính năng này để tránh lộ mật khẩu ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng

Công an tỉnh Cà Mau khuyến nghị người dân cân nhắc tắt một số tính năng không cần thiết trên trình duyệt Web.

Trong bối cảnh các vụ lừa đảo trực tuyến và đánh cắp dữ liệu cá nhân diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân rà soát và tắt một số tính năng mặc định trên trình duyệt web nhằm hạn chế nguy cơ lộ mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng.

Theo cơ quan công an, nhiều trình duyệt hiện nay được tích hợp các tính năng giúp người dùng đăng nhập, thanh toán và đồng bộ dữ liệu thuận tiện hơn. Tuy nhiên, nếu không được thiết lập bảo mật phù hợp, đây cũng có thể trở thành điểm yếu để kẻ xấu khai thác.

Đồng bộ dữ liệu

Một trong những tính năng được Công an tỉnh Cà Mau khuyến nghị cân nhắc tắt là đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến nghị người dân cân nhắc tắt tính năng đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau)

Khi người dùng đăng nhập tài khoản trên trình duyệt, các thông tin như mật khẩu, lịch sử duyệt web, dấu trang, số điện thoại và dữ liệu thanh toán có thể được đồng bộ trên nhiều thiết bị khác nhau. Điều này mang lại sự thuận tiện khi sử dụng, nhưng nếu tài khoản bị lộ hoặc một thiết bị bị xâm nhập, toàn bộ dữ liệu đồng bộ cũng có nguy cơ bị đánh cắp.

Vì vậy, người dùng chỉ nên bật tính năng này khi thực sự cần thiết và đảm bảo tài khoản được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật phù hợp.

Theo khuyến cáo của cơ quan công an, sau khi tắt tính năng đồng bộ, người dùng nên tiếp tục xóa dữ liệu đã được lưu trữ trên máy chủ của nhà cung cấp trình duyệt.

Đây là bước giúp đảm bảo những thông tin nhạy cảm như mật khẩu, dữ liệu thẻ tín dụng hay thông tin cá nhân không còn được lưu trên nền tảng đám mây, qua đó giảm nguy cơ bị khai thác trái phép nếu tài khoản gặp sự cố bảo mật.

Lưu mật khẩu và thông tin thẻ trên trình duyệt

Một tính năng khác được khuyến nghị nên tắt là lưu mật khẩu và thông tin thẻ tín dụng trên trình duyệt.

Hiện nay, hầu hết trình duyệt đều có khả năng ghi nhớ thông tin đăng nhập và dữ liệu thanh toán để người dùng không phải nhập lại mỗi lần truy cập hoặc mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, nếu thiết bị bị mất, bị đánh cắp hoặc nhiễm mã độc, các thông tin này có thể bị kẻ xấu lợi dụng.

Thay vì sử dụng chức năng lưu mật khẩu của trình duyệt, người dùng nên cân nhắc sử dụng các ứng dụng quản lý mật khẩu chuyên dụng nhằm tăng cường khả năng bảo vệ dữ liệu.

Ưu tiên trình duyệt bảo vệ quyền riêng tư

Bên cạnh việc tắt các tính năng không cần thiết, Công an tỉnh Cà Mau cũng khuyến nghị người dân cân nhắc sử dụng những trình duyệt được thiết kế theo hướng ưu tiên quyền riêng tư, hạn chế việc thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Theo cơ quan công an, đây là một trong những giải pháp giúp giảm nguy cơ rò rỉ thông tin trong quá trình sử dụng internet.

Ngoài ra, để tăng cường an toàn khi truy cập mạng, người dùng nên thường xuyên cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất, sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai yếu tố đối với các tài khoản hỗ trợ tính năng này và nâng cao cảnh giác khi truy cập các trang web hoặc cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường trực tuyến.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau