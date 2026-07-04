Công an khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu liên quan giao dịch chuyển tiền hơn 6 triệu đồng ở Phú Thọ

Công an xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ đã giúp một công dân nhận lại đầy đủ số tiền bị chuyển nhầm. Sau khi vụ việc được giải quyết, người dân đã gửi thư cảm ơn để bày tỏ sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở.

Ngày 1/7/2026, Công an xã Văn Miếu tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của chị H.T.T., trú tại khu Mật 1, xã Văn Miếu, về việc chuyển nhầm 6,4 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của người khác do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu liên quan, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng và làm việc với người nhận số tiền chuyển nhầm để làm rõ vụ việc. Trên cơ sở quy định của pháp luật, cán bộ Công an đã tuyên truyền, giải thích, vận động người nhận tiền tự nguyện hoàn trả số tiền đã nhận. Chỉ sau thời gian ngắn, chị H.T.T. đã nhận lại đầy đủ số tiền 6,4 triệu đồng.

Sau khi nhận lại tài sản, chị H.T.T. đã gửi thư cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Văn Miếu. Trong thư, công dân bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ của lực lượng Công an trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, giúp gia đình sớm khắc phục sự cố và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Qua vụ việc, Công an xã Văn Miếu khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, tên chủ tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ