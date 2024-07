Công an Hải Phòng khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "ông trùm" Nguyễn Thanh Phương

Tối 11/7, tin tử Công an Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ do "ông trùm" Nguyễn Thanh Phương (34 tuổi, trú tại Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng), hiện đang cư trú tại địa bàn các tỉnh phía nam là đối tượng cầm đầu.

Các đối tượng Nguyễn Thanh Phương, Lê Thị Chung, Lê Thị Chung, Nguyễn Đình Trọng, Phạm Văn Tuấn và tang vật thu giữ. Ảnh: Công an Hải Phòng

Trước đó, ngày 27/6, trước cửa một căn nhà trên đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng, cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây phạm tội của Phương, gồm: Nguyễn Đình Trọng (38 tuổi, trú tại phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Phạm Văn Tuấn (37 tuổi, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Lực lượng chức năng đã, thu giữ 230 gam methamphetamine; 85 gam MDMA; 99 gam ketamine và một số tang vật khác có liên quan.

Sau khi biết "đàn em" bị bắt giữ, Phương đã lẩn trốn đi địa bàn khác. Mặc dù đối tượng có những thủ đoạn tinh vi, nhưng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng đã giám sát chặt chẽ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Ngày 1/7, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Phương một căn hộ ở phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại thời điểm bắt giữ còn có mặt Lê Thị Chung (37 tuổi, trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Chung hiện sống như vợ chồng với Phương.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại 2 địa điểm là nơi lưu trú và nơi ở của Phương tại Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM, cơ quan công an thu giữ 15,12 gam Methamphetamine; 82 viên hồng phiến và một số tang vật liên quan.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy), Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Đình Trọng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Nguyễn Thanh Phương về tội vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; Lê Thị Chung về tội không tố giác tội phạm.

Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng khen thưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: Công an Hải Phòng

Nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy về ma tuý trong công tác đấu tranh, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng lớn, đoàn công tác công an TP do Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP dẫn đầu đã đến động viên, chúc mừng, khen thưởng đột xuất các lực lượng tham gia phá án.