Loạt giám đốc bệnh viện bị khởi tố vì nhận hối lộ

Ngày 12-7, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thân Đức Lại (SN 1961), cựu giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, và Trương Thị Thu Hương (SN 1970), Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, về tội danh Nhận hối lộ.

Bị can Thân Đức Lại, Trương Thị Thu Hương, Bị can Võ Thị Kim Loan, Bị can Đinh Thị Mộng Thanh, Bị can Nguyễn Thị Hiệu. Ảnh: Bộ Công an (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới)

Cùng tội danh nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Kim Loan (SN 1966), cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre; Đinh Thị Mộng Thanh (SN 1964), cựu giám đốc và Nguyễn Thị Hiệu (SN 1966), cựu trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Tây Ninh.

5 bị can nêu trên bị khởi tố do có sai phạm liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện các Lệnh, Quyết định tố tụng đối với 5 bị can nêu trên.

Trước đó, tháng 10-2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Mạnh Quyền (SN 1962), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ và Phạm Văn Cách (SN 1967), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Lâm, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tình (SN 1984), cựu phó giám đốc Công ty cổ phần Y dược Sơn Lâm và Nguyễn Thúy Kim (SN 1972), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Y dược LanQ, cùng vệ tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.