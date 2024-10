Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến thanh niên đi xe máy SH tử vong

Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân đang điều tra xác minh vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên đi xe máy SH thiệt mạng.

Khoảng 3h ngày 19/10, anh P.T.Đ. (SN 1996, trú ở xóm 13 Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đi xe máy hiệu Honda SH biển số 29C1-649.45 trên đường Nguyễn Xiển hướng về Linh Đàm.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong.

Khi anh Đ. đi đến khoảng ngang số nhà 60 Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân thì gặp tai nạn và tử vong tại hiện trường.

Quá trình rà soát, công an xác định tại khu vực hiện trường không có camera ghi nhận. Công an quận Thanh Xuân đề nghị ai chứng kiến hoặc có camera hành trình ghi nhận được vụ tai nạn trên phối hợp cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân để phục vụ điều tra.

Thông tin liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội (số 58 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân) hoặc Thiếu tá Nguyễn Văn Kiên, SĐT 0984320686.