Công an Hà Nội bắt "tú ông" quản lý đường dây 300 gái mại dâm

Nhóm đối tượng trong đường dây do Hoàng Duy Hưng (áo trắng ở giữa) cầm đầu. Ảnh: T.A

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá đường dây mại dâm liên tỉnh do đối tượng Hoàng Duy Hưng cầm đầu. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về hành vi môi giới mại dâm , 6 bị can về hành vi chứa mại dâm.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2022, Hưng thuê máy chủ ở nước ngoài và dùng các loại tiền ảo, tiền điện tử thanh toán, lập nhiều trang web với các tên miền khác nhau để hoạt động môi giới mại dâm.

Hoàng Duy Hưng sử dụng mạng xã hội Telegram, Facebook, Zalo để tuyển chọn các cô gái bán dâm... Các "đào" của Hưng được tuyển chọn rất kỹ về ngoại hình và chủ yếu từ các quán karaoke.

Sau đó, đối tượng đăng tải hình ảnh của hơn 300 cô gái bán bán dâm kèm theo số điện thoại để những người có nhu cầu mua dâm liên hệ. Thỏa thuận xong, các cô gái bán dâm cùng khách "vui vẻ" tại khách sạn, nhà nghỉ ở nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Sài Gòn.

Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Hưng thuê nhà 5 tầng ở huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) để điều hành đường dây. Đồng thời sử dụng các tài khoản ảo liên lạc với đồng bọn qua Telegram và cài đặt chế độ tự xóa tin nhắn.

Để thu hút khách mua dâm, Hưng còn tạo các diễn đàn nhằm trao đổi thông tin, bình luận, nhận xét về các cô gái bán dâm.

Cụ thể, trong đường dây của Hưng, có 3 nhân viên công nghệ thông tin có nhiệm vụ đăng bài giới thiệu về các cô gái bán dâm với hình ảnh gợi cảm trên trang web và cũng là những thành viên sôi nổi bình luận, nhận xét về họ nhằm kích thích nhu cầu của khách mua dâm.

Một nhóm khác gồm các thành viên nữ sẽ giả làm các cô gái bán dâm tiếp nhận cuộc gọi của khách và cho thông tin địa chỉ khách sạn, nhà nghỉ cũng như "nghệ danh" của các cô gái bán dâm...

Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Công an các quận Đống Đa, Nam Từ Liêm... kiểm tra nhiều khách sạn trên địa bàn TP Hà Nội và làm rõ các ổ nhóm chứa mại dâm liên quan.

Đến thời điểm bị triệt phá, đường dây hoạt động môi giới mại dâm của Hưng đã thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.