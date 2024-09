Công an Hà Giang thông tin vụ hàng chục "quái xế" gặp mặt ngày 2/9

Qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT - TT), Công an huyện Vị Xuyên phát hiện có một nhóm thanh, thiếu niên tổ chức gặp mặt tại khu vực hồ Noong, thôn Noong 1, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, bắt đầu từ 8h ngày 02/9/2024, dự kiến khoảng 60 phương tiện.

Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng CSGT - TT, Cảnh sát hình sự, Công an xã Phú Linh tổ chức kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã điều khiển xe bỏ chạy.

Công an Vị Xuyên đã tạm giữ được 26 xe mô tô và xe gắn máy với 30 thanh, thiếu niên đi trên các xe (có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Bắc Quang, Yên Minh, Đồng Văn, Vị Xuyên, Bắc Mê, tỉnh Hà Giang; huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), đa số người điều khiển đều dưới 18 tuổi.

Kiểm tra nhanh các trường hợp trên, sơ bộ xác định vi phạm các lỗi như: Chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; không có giấy phép lái xe; thay đổi kết cấu của xe (độ bô, xoáy nòng nâng cao phân khối xe, lắp đèn, đồng hồ, độ vành lốp không đúng chủng loại…); không gắn biển kiểm soát; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định... Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh hàng chục thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy đi thành đoàn trên một đoạn đường. Khi đi qua đoạn đường cạnh hồ nước, đoàn xe này bị lực lượng CSGT khống chế, xử lý.