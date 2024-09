Bắt Vũ Tuấn Anh khi đang trốn ở Bình Thuận

Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội ngày 3/9 cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng truy nã Vũ Tuấn Anh (SN 1977, ở tổ 11, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Tuấn Anh là đối tượng bị truy nã theo quyết định số 16728 ngày 2/8 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Trước đó, lần theo dấu vết của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Tuấn Anh, ngày 02/9/2024, đội Cảnh sát hình sự bắt giữ thành công đối tượng Vũ Tuấn Anh khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đối tượng Vũ Tuấn Anh - Ảnh: CA quận Cầu Giấy

Đây là kết quả thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 215/KH-CAHN ngày 13/8/2024 của Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và TNXH bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ Quốc khánh 02/9, 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Bên cạnh đó, Công an quận Cầu Giấy đề nghị những người đang bị truy nã, truy tìm hoặc công dân nào biết nơi bỏ trốn của các đối tượng truy nã thì liên hệ cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ với Công an quận Cầu Giấy. Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.