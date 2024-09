Bắt tạm giam, khám xét nơi ở 1 nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang ngày 01/9 cho biết đơn vị đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang Phạm Hồng T..

Cụ thể, vào ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tiến hành khám xét nơi ở của ông Phạm Hồng T. nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang

Ông Phạm Hồng T. được xác định có hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trước đó, qua điều tra cơ quan công an xác định ngày 2/6/2008, Phạm Hồng T., nhận bàn giao số liệu kế toán từ ông Nguyễn V. thì giá trị vốn góp Nhà nước là hơn 2,1 tỉ đồng. Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang là doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.

Từ thời điểm đó đến năm 2018, Phạm Hồng T. là người được giao quản lý phần vốn góp Nhà nước tại Công ty.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: VKSND Tỉnh Bắc Giang

Quá trình tiếp nhận quản lý Công ty mặc dù biết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không hiệu quả, tình trạng thua lỗ kéo dài qua nhiều năm, nhưng ông T. không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, không thực hiện báo cáo tài chính từ năm 2013 - 2018.

Bên cạnh đó, ông Phạm Hồng T. cũng không báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang về hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc sử dụng tài sản của Công ty để thế chấp vay vốn ngân hàng, dẫn tới không có khả năng trả nợ. Đến nay xác định toàn bộ tài sản, nguồn vốn của Công ty đã bị thất thoát.

Sau khi VKSND tỉnh phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với Phạm Hồng T. theo đúng quy định.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.