Công an đang khám xét nhiều chi nhánh F88 tại Bình Dương

Bắt đầu từ chiều muộn 27/4, nhiều người mặc sắc phục công an xuất hiện tại chi nhánh, điểm giao dịch của Công ty F88 nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn ngã tư Giỏ Cái, thuộc phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một.

Phía bên ngoài chi nhánh Công ty F88 trên đường Nguyễn Chí Thanh, lực lượng công an giữ an ninh trật tự, các phương tiện di chuyển dừng lại trước điểm giao dịch này đều được yêu cầu rời đi để bảo đảm an ninh trật tự, tránh ùn tắc giao thông.

Một chi nhánh Công ty F88 bên góc đường Huỳnh Văn Lũy và Mỹ Phước Tân Vạn (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Bên trong chi nhánh Công ty F88 có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ, trao đổi với nhân viên làm việc tại điểm giao dịch này.

​Tương tự, tại điểm giao dịch của Công ty F88, nằm trên đường Phú Lợi, đoạn ngã ba Nam Sanh, thuộc phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một cũng xuất hiện khoảng 3 cán bộ, chiến sĩ công an làm việc phía bên trong.

Một chi nhánh Công ty F88 trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP. Thủ Dầu Một) công an tiến hành khám xét vào chiều muộn cùng ngày

​Nguồn tin riêng của báo Tiền Phong cho biết, Công an TP. Thủ Dầu Một đồng loạt kiểm tra 5 chi nhánh, điểm giao dịch của Công ty F88 trên địa bàn thành phố.