Công an Đà Nẵng kịp thời chặn một vụ lừa đảo: Nạn nhân là cụ bà U70, chiêu thức lừa đảo tinh vi

Theo Cổng thông tin Công an thành phố Đà Nẵng, công an phường Nam Dương, quận Hải Châu vừa phối hợp với Ngân hàng Việt Á (chi nhánh Đà Nẵng) phát hiện, ngăn chặn một người phụ nữ chuyển số tiền 300 triệu đồng cho đối tượng giả danh công an lừa đảo.

Cụ thể, ngày 2/7, công an phường Nam Dương nhận được tin báo của chi nhánh Ngân hàng Việt Á chi nhánh Đà Nẵng về việc bà T.T.N (66 tuổi), trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng mang theo 300 triệu đồng và yêu cầu chuyển vào tài khoản 619921111 tại Ngân hàng MB Quân đội. Tên chủ tài khoản là Tống Thị Như Quỳnh, Cty TNHH MTV NewSun.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã liên hệ với công an phường để phối hợp giải quyết. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường Nam Dương lập tức cử cán bộ đến hiện trường.

Qua quá trình tìm hiểu, được biết, chiều cùng ngày có 1 đối tượng tự xưng là cán bộ công an thông báo bà N có liên quan đến một tổ chức tội phạm. Để chứng minh vô tội, đối tượng yêu cầu bà nộp số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản nói trên. Bà N cũng bị đề nghị không được báo cho bất cứ ai, nếu để lộ sẽ bị bắt.

Nhận định đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, công an phường đã phối hợp ngân hàng Việt Á động viên bà N không thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, do bà ở một mình, không có thân nhân, cộng với tâm lý hoảng loạn, lo sợ bị bắt nên nhất quyết đòi chuyển tiền.

Một mặt kiên trì động viên, giải thích cho bà N hiểu, mặt khác, công an phường Nam Dương cũng đề nghị ngân hàng mở 1 tài khoản đứng tên bà N để tạm giữ số tiền 300 triệu, tránh đánh rơi và ngăn ngừa việc bà N sẽ thực hiện giao dịch tại ngân hàng khác.

Đồng thời, công an phường Nam Dương cũng liên hệ với cảnh sát khu vực nơi bà N đang sinh sống để tiếp tục động viên, giải thích về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo. Đến sáng 3/7, sau khi lấy lại bình tĩnh, bà N hiểu ra mọi chuyện nên đã đến ngân hàng để mở sổ tiết kiệm gửi toàn bộ số tiền trên. Bà N cũng không quên gửi lời cảm ơn lực lượng công an phường Nam Dương và Ngân hàng Việt Á.

Trước đó, ngày 22/6, ngân hàng Việt Á cũng đã phối hợp cùng công an phường Nam Dương kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo với thủ đoạn chuyển tiền để nhận quà từ nước ngoài gửi về Việt Nam. Cụ thể, bà N.T.K.A (72 tuổi) bị đối tượng lừa đảo giới thiệu đang sinh sống tại Syria, muốn gửi quà cho bà. Để nhận được quà, đối tượng đề nghị bà chuyển 90 triệu đồng chi phí vận chuyển.

Khi bà N.T.K.A đến ngân hàng Việt Á để làm thủ tục chuyển tiền thì được nhân viên ngân hàng phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo nên báo cho Công an phường can thiệp kịp thời.