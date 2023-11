Công an cảnh báo web, fanpage mạo danh bán vé siêu nhạc hội Quốc tế

Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Ngày 12/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết hiện nay trên không gian mạng xuất hiện các trang web, fanpage mạo danh Công ty Cổ phần Vinpearl trực thuộc Tập đoàn Vingroup đăng tải các bài viết quảng cáo bán vé tham dự chương trình Siêu nhạc hội Quốc tế mùa thứ 2 - 8Wonder Winter Festival sẽ diễn ra tại Quảng trường biển, Grand World Phú Quốc, vào ngày 16/12 tới.

Công ty cổ phần Vinpearl khẳng định không bán vé thông qua các trang web, fanpage ở trên cho sự kiện chương trình Siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ 2 - 8Wonder Winter Festival sẽ diễn ra tại Quảng trường biển, Grand World Phú Quốc vào ngày 16/12/2023 tới đây. Các bài viết trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi khách hàng chuyển tiền mua vé, các đối tượng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác tìm hiểu kĩ các bài viết quảng cáo bán vé tham dự chương trình Siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ 2 - 8Wonder Winter Festival. Khi có nhu cầu mua vé tham dự Chương trình nêu trên thì liên hệ các kênh bán vé chính thức của Ban tổ chức. Trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức trên thì đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.