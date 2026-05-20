Công an cảnh báo quan trọng về cuộc gọi liên quan đến thẻ căn cước

Thời gian gần đây, một số người dân bất ngờ bị rút sạch tiền trong ngân hàng chỉ sau một cuộc gọi yêu cầu cập nhật thông tin thẻ căn cước và nhà đất. Đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao vô cùng tinh vi vừa được Công an TP Hà Nội lên tiếng cảnh báo, nhắm trực tiếp vào tâm lý lo lắng của người dân trong quá trình chuyển đổi số.

Kịch bản lừa đảo thường bắt đầu bằng một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nơi kẻ gian tự xưng là cán bộ UBND hoặc công an cấp xã. Chúng thông báo người dân cần gấp rút cập nhật thông tin nhà đất, sổ đỏ hoặc dữ liệu thẻ căn cước để đồng bộ hệ thống. Với giọng điệu mang tính hối thúc và nội dung nghe rất giống các thủ tục hành chính thông thường, nhiều người đã mất cảnh giác và làm theo hướng dẫn. Ngay sau đó, nạn nhân sẽ nhận được một đường link qua tin nhắn SMS hoặc Zalo, yêu cầu truy cập để hoàn tất thủ tục.

Điểm nguy hiểm nhất là các đường link này dẫn đến những website giả mạo có giao diện, màu sắc và bố cục sao chép y hệt Cổng dịch vụ công quốc gia. Nạn nhân sẽ bị dẫn dụ điền họ tên, số căn cước, thông tin nhà đất và nguy hiểm nhất là tài khoản ngân hàng cùng mã OTP với lý do "xác thực hồ sơ". Ngay khi dãy số OTP được nhập vào, kẻ gian sẽ lập tức chiếm quyền kiểm soát thiết bị và rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ trong tích tắc.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng công an, UBND hay các đơn vị hành chính tuyệt đối không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP hay thông tin thẻ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Tất cả các thủ tục liên quan đến dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đúng địa chỉ website chính thức của Cổng dịch vụ công. Người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ được gửi tới điện thoại. Trong trường hợp đã lỡ nhập thông tin nhạy cảm, bạn cần lập tức gọi điện cho tổng đài ngân hàng để khóa thẻ và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Thay vì lo lắng trước các luồng thông tin không chính thống, người dân hoàn toàn có thể tự mình thực hiện các thủ tục cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước một cách an toàn và chính danh ngay trên ứng dụng VNeID. Sau khi mở ứng dụng và đăng nhập, chỉ cần truy cập vào mục thủ tục hành chính, chọn phần cấp lại hoặc cấp đổi thẻ căn cước để tạo mới yêu cầu. Hệ thống sẽ hướng dẫn người dùng điền các thông tin về nơi thực hiện và cho phép đăng ký nhận thẻ tại nhà qua dịch vụ bưu chính để tiết kiệm thời gian đi lại. Cuối cùng, bạn chỉ việc chọn phương thức thanh toán lệ phí, xác nhận cam đoan và gửi hồ sơ đi một cách an toàn mà không cần phải thông qua bất kỳ đường link hay tin nhắn trung gian nào.