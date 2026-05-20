Từ 1/9/2026: Người dân đến cơ quan nhà nước được dùng điện thoại chụp tài liệu khi yêu cầu cung cấp thông tin

Theo thông tin từ Báo Lao Động, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). Luật này có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Theo đó, người dân khi đến các cơ quan, đơn vị nhà nước để yêu cầu cung cấp thông tin sẽ được phép sử dụng điện thoại di động cá nhân để chụp ảnh và sao lưu tài liệu một cách thuận tiện. Đây là một trong những thay đổi mang tính đột phá nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân.

Thay vì phải phụ thuộc vào dịch vụ sao in hay mất thời gian ghi chép thủ công như trước đây, quy định mới cho phép công dân chủ động hoàn toàn trong việc lưu trữ thông tin. Khi có mặt trực tiếp tại trụ sở cơ quan chức năng, người dân có thể thoải mái sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc các phương tiện kỹ thuật cá nhân khác để chụp ảnh, sao chép và tải về các văn bản, hồ sơ quan trọng. Quyền lợi thiết thực này chỉ bị hạn chế đối với những tài liệu thuộc trường hợp đặc biệt đã được pháp luật quy định bảo mật riêng.

Các cơ quan và đơn vị được yêu cầu có trách nhiệm phải cung cấp thông tin đúng theo hình thức mà người dân đề nghị, đảm bảo phù hợp với tính chất tài liệu và khả năng đáp ứng thực tế của đơn vị.

Bên cạnh việc hỗ trợ tối đa cho người dân đến trực tiếp, luật mới cũng đặc biệt khuyến khích các hình thức cung cấp thông tin trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Công dân có thể dễ dàng gửi yêu cầu hoặc nhận thông tin qua thư điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, các trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu hoặc thông qua các ứng dụng di động chính thức do cơ quan có thẩm quyền phát hành. Các phương thức ủy quyền cho người đại diện hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính cũng được quy định cụ thể để tạo sự linh hoạt tối đa cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục.

Về vấn đề chi phí, luật khẳng định rõ nguyên tắc công dân được tiếp cận thông tin hoàn toàn không phải trả phí hay lệ phí. Người có yêu cầu chỉ cần thanh toán đúng phần chi phí phát sinh thực tế phục vụ cho việc in ấn, sao chụp hoặc cước phí gửi bưu điện.

Đặc biệt, trong trường hợp người dân yêu cầu cung cấp những thông tin đã đến hạn công khai nhưng cơ quan chức năng chưa kịp công bố, hoặc do sự cố bất khả kháng khiến thông tin công khai không thể tiếp cận được, công dân sẽ được miễn hoàn toàn mọi chi phí. Quy định chi tiết về các khoản thu thực tế này sẽ được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể từ Bộ trưởng Bộ Tài chính.