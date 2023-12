Công an cảnh báo qua đường dây nóng nhưng người phụ nữ không để tâm, tá hỏa khi ngân hàng thông báo đã mất sạch tiền tiết kiệm

Đồn công an Xidu, Thượng Hải, Trung Quốc nhận được chỉ đạo từ trung tâm chỉ huy rằng người phụ nữ tên Lei, người dân trên địa bàn, có thể đã bị lừa đảo qua mạng viễn thông nhưng vẫn chưa trả lời. Sau đó công an thực hiện cuộc gọi chống lừa đảo để ngăn cản nhưng không ai trả lời cuộc gọi.

Sau khi nhận được lệnh cảnh báo sớm, lực lượng công an trực ngay đến nhà cô Lei để tìm hiểu tình hình và liên tục gọi vào số điện thoại của cô Lei. Tuy nhiên, cô Lei vẫn không trả lời, cho đến khi gặp công an thì cô nói rằng cô không thể nào bị lừa được.

Công an nói với cô Lei rằng nghi ngờ có kẻ lừa đảo có thể liên hệ với cô, có thể bằng cuộc gọi hoặc tin nhắn điện thoại. Cô Lei nói rằng mình không phản hồi bất kỳ cuộc gọi và tin nhắn nào vì ngày nào cũng bận công việc.

Khi nhân viên ngân hàng tại ngân hàng cô Lei mở tài khoản tiết kiệm thông báo rằng, thấy một số điều không ổn đã xảy ra với tài khoản tiết kiệm của cô Lei.

Cuối cùng, cô Lei nói với công an, cô có nhận được một cuộc điện thoại lạ, một người tự xưng là công an ở đồn công an và nói rằng số tiền trong tài khoản tiết kiệm của của cô liên quan đến một vụ án lừa đảo, một số người liên quan đã bị bắt ở Trùng Khánh (Trung Quốc), cô Lei là chủ tài khoản cũng có thể bị tạm giam vì liên quan đến vụ án, nên trước mắt cô phải chuyển tiền trong tài khoản tiết kiệm ngay nếu không sẽ không thể rút được tiền sau khi tài khoản bị đóng băng.

Sau đó, cô Lei đã nhanh chóng làm theo yêu cầu của kẻ lừa đảo này và chuyển đi 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo. Sau khi thực hiện hết các thủ tục, cô đã không đả động đến khoản tiền tiết kiệm của mình.

Được biết, cô Lei đã hơn chục năm không về quê, 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) trong tài khoản tiết kiệm toàn bộ số tiền cô dành dụm được suốt 10 năm. Khi công an đến nhà và gặng hỏi, cô liên hệ với người tự xưng là công an kia nhưng người này đã biến mất. Lúc này cô mới phát hiện mình đã bị lừa.

Quan trọng hơn, công an đã phát hiện và gọi điện cảnh báo cho cô nhưng vì cô không nghe máy nên đã không thể nắm bắt được thông tin. Qua trường hợp của cô Lei, công an nhắc nhở, một số đường dây nóng cảnh báo lừa đảo của cơ quan chức năng đã được thông báo trên toàn quốc, mọi người nên chú ý và nhấc máy.