Công an cảnh báo nóng tới tất cả các gia đình đang lắp camera

Đa số đây là các video, hình ảnh sinh hoạt riêng tư, thậm chí là nhạy cảm của các thành viên trong gia đình.

Các đối tượng không chỉ dừng lại ở hành vi xâm phạm bí mật đời tư mà còn sử dụng nguồn dữ liệu này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, như: Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, cưỡng đoạt tài sản, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của công dân,… gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Điều đó cho thấy, hệ thống camera giám sát của nhiều hộ gia đình mắc phải một số điểm yếu chung và đang bị các đối tượng tội phạm khai thác triệt để thông qua hình thức tấn công xâm nhập hệ thống camera, từ đó đánh cắp dữ liệu cá nhân để phát tán và rao bán như:

Nhiều hộ gia đình sau khi lắp đặt camera, thường không thay đổi mật khẩu mà sử dụng luôn mật khẩu mặc định hoặc có thay đổi nhưng đặt mật khẩu yếu, không thay đổi mật khẩu thường xuyên dẫn đến các đối tượng xấu dễ dàng dò tìm mật khẩu thông qua các công cụ, tiện ích hoặc nguồn mở trên internet.

Các hộ gia đình thường lắp đặt camera tại các khu vực nhạy cảm, như: phòng ngủ, phòng thay đồ hoặc các khu vực riêng tư khác vì nhiều mục đích. Tuy nhiên, chính vì việc này, khi các đối tượng xấu xâm nhập được hệ thống camera đã khai thác triệt để nguồn dữ liệu nhạy cảm của người dân bằng cách trích xuất, sau đó biên tập lại và rao bán trên các nền tảng mạng xã hội hoặc các diễn đàn "đen".

Trước tình trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

Mật khẩu mạnh thường có nhiều ký tự gồm chữ hoa, thường, số và ký tự đặc biệt. Không nên sử dụng các thông tin có liên quan đến cá nhân và người thân trong gia đình (họ tên, ngày tháng năm sinh, biệt danh,…) để đặt mật khẩu.

Không lắp đặt camera tại các khu vực nhạy cảm (phòng ngủ, phòng thay đồ,…) nếu như không thực sự cần thiết; hoặc sử dụng chức năng che chắn vật lý khi không sử dụng.

Những việc làm trên tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc bảo mật hệ thống camera gia đình. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống giám sát ngôi nhà của mình nhằm bảo vệ bản thân và gia đình trước nguy cơ bị tấn công xâm nhập.