Công an cảnh báo khẩn về số tài khoản 100256947 tại Eximbank: Một người đàn ông mất hơn 180 triệu sau khi chuyển tiền

Ngày 20/4/2026, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận tin báo của anh N.V.Đ về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng thủ đoạn tinh vi.

Theo trình báo, sáng 18/4, anh Đ nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ, người gọi tự xưng tên Dũng, công tác tại Trại tạm giam T20 thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Để tạo lòng tin, đối tượng gửi hình ảnh khuôn viên đơn vị, đồng thời ngỏ ý thuê anh Đ đưa máy đào vào tháo dỡ nhà cũ.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng tiếp tục nhờ anh Đ kết nối mua giường tầng cho đơn vị, đồng thời cung cấp số điện thoại một người tự xưng là nhà cung cấp để trao đổi giao dịch.

Nhóm lừa đảo sau đó dàn dựng kịch bản nhiều lớp. Đầu tiên, đối tượng mạo danh cán bộ Công an gửi ảnh chụp màn hình giả chuyển khoản đặt cọc 102 triệu đồng. Tiếp đó, người đóng vai bên bán báo thiếu tiền để xuất kho, đề nghị anh Đ chuyển tiền ứng trước và hứa đơn vị sẽ hoàn trả sau.

Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục lấy lý do ghi sai nội dung chuyển khoản, liên tục thúc giục nạn nhân chuyển thêm tiền để "kế toán hoàn lại các lệnh trước". Tin tưởng đối phương là cán bộ thật, anh Đ đã hai lần chuyển tiền vào tài khoản tại Eximbank, số tài khoản 100256947 DOAN TRUNG THIEN với tổng số tiền tổng cộng 183 triệu đồng.

Chỉ khi nhóm này tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 40 triệu đồng, anh Đ mới liên hệ người quen tại T20 để xác minh và phát hiện mình bị lừa.

Cơ quan chức năng cảnh báo đây là thủ đoạn mạo danh cơ quan Nhà nước kết hợp dựng kịch bản giao dịch mua bán để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền. Người dân không nên tin các đề nghị giao dịch qua điện thoại từ người lạ, kể cả khi đối phương xưng là cán bộ cơ quan chức năng, đồng thời cần xác minh trực tiếp qua kênh chính thức trước khi chuyển tiền.

Theo Công an tỉnh Gia Lai



