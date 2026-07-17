Công an ập vào kiểm tra, khám xét lúc 10 sáng, bắt tạm giam quản lý Phạm Thị Phương SN 1978

Phạm Thị Phương SN 1978 là quản lý kho của một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngày 17/7/2026, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, qua công tác nắm tình hình tại khu vực giáp ranh TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh, Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành. Công an TP. Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án, dùng các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ nơi sản xuất, tiêu thụ và vai trò của từng đối tượng.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Đại (sinh năm: 1987; ở phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu. Đại thu mua nguyên liệu trôi nổi gồm bột ngọt, hạt nêm, bột giặt; đặt làm bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu nổi tiếng để sang chiết, đóng gói thành phẩm.

Hàng hóa được tập kết tại kho ở xã Vĩnh Lộc do Phạm Thị Phương (sinh năm: 1978) quản lý, sau đó được Chu Văn Thanh (sinh năm: 1976, là chồng của Phương); Chu Văn Hữu (sinh năm: 1998, là con của Phương) và Đậu Đức Minh (sinh năm: 1990; cùng ở xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh, con rể của Phương) vận chuyển, phân phối đến nhiều cửa hàng tạp hóa tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Đường dây hoạt động khép kín, liên lạc chủ yếu qua điện thoại, Zalo và thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau nhiều tháng thu thập tài liệu, chứng cứ, khoảng 10 giờ ngày 23/4/2026, Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm liên quan. Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 149,22kg bột ngọt giả nhãn hiệu; 52,41kg hạt nêm giả nhãn hiệu; 547,99kg bột giặt giả nhãn hiệu; hơn 160kg nguyên liệu sản xuất hàng giả; số lượng lớn bao bì, tem nhãn giả, máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất, vận chuyển cùng hơn 12 điểm tạp hóa tiêu thụ hàng giả.

Qua điều tra, các đối tượng đã mua trên 1,1 tấn nguyên liệu bột ngọt và khoảng 300kg nguyên liệu hạt nêm để sản xuất hàng giả. Toàn bộ nguyên liệu đều không rõ nguồn gốc, không được kiểm định chất lượng.

Nếu không bị phát hiện kịp thời, số hàng giả này có thể ảnh hưởng đến hàng chục nghìn bữa ăn của người dân. Trong quá trình điều tra, một số đối tượng còn tìm cách tác động, hối lộ cán bộ nhằm né tránh xử lý nhưng đều bị lực lượng Công an kiên quyết đấu tranh, bác bỏ.



Ngày 29/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 05 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đại, Phạm Thị Phương, Chu Văn Thanh, Chu Văn Hữu và Đậu Đức Minh về tội “Sản xuất, mua bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan và các điểm tiêu thụ hàng giả.