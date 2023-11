Cổng âm nhạc đa giác quan GENfest tung trailer trước giờ G điểm lại line-up tỷ view với những cái tên siêu hot

Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa, Lễ hội âm nhạc GENfest sẽ chính thức diễn ra tại The Global City - Trung tâm mới TP.HCM (Đỗ Xuân Hợp, An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM). Hiện tại, không khí chuẩn bị cho GENfest vô cùng khẩn trương và gấp rút để hoàn thiện sân khấu hoành tráng cùng rất nhiều khu trải nghiệm thú vị cho khán giả. Được tổ chức trên một không gian xanh rộng lớn, GENfest bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, trong 2 ngày liên tục từ 4 - 5/11, với đa dạng các hoạt động, đảm bảo đem đến một cuối tuần tràn đầy năng lượng.



Sân khấu hoành tráng của GENfest dần lộ diện tại The Global City

GENfest không chỉ đáng mong chờ ở sự kiện âm nhạc vào buổi tối - "Bright On Stage" với line-up "khủng" 4 nghệ sĩ Hàn Quốc, 11 nghệ sĩ Việt Nam, mà còn gây ấn tượng với chuỗi hoạt động "Shine On Day" được đầu tư mạnh tay không kém. Khán giả khi mua vé có cơ hội xem trước buổi tổng duyệt của Lee Hyo Ri, HyunA, ZICO và Zion.T, trực tiếp tương tác với thần tượng trước thềm sân khấu chính thức.

Trước giờ G, GENfest cũng tung Trailer giới thiệu dàn nghệ sĩ sẽ tham gia trình diễn trong 2 ngày, bao gồm những cái tên siêu hot đang sở hữu loạt hit được khán giả thuộc nằm lòng. Các nghệ sĩ sẽ trình diễn trong ngày đầu tiên của GENfest - 4/11 là 2 nghệ sĩ Hàn Quốc - HyunA, ZICO và 5 nghệ sĩ Việt Nam - tlinh, HIEUTHUHAI, Low G, GDucky, Gill. Tới ngày thứ hai của GENfest - 5/11, Lee Hyo Ri và Zion.T sẽ đổ bộ cùng B Ray, MONO, GREY D, Wren Evans, Pháo. Theo thống kê, tổng số lượng các bản hit được trình diễn tại GENfest có thể lên đến 160 ca khúc trong 2 ngày tổ chức, xứng tầm sân khấu "tỷ view" có một không hai tại TP.HCM trong dịp cuối năm 2023.

Lễ hội âm nhạc GENfest hứa hẹn sẽ mang đến một cuối tuần trọn vẹn bởi không chỉ có âm nhạc, cơ hội tương tác trực tiếp cùng các nghệ sĩ, mà còn có các hoạt động thuộc đa lĩnh vực về Nghệ thuật, Trò chơi, Thể thao, Hội chợ, Thời trang và Làm đẹp. Bản đồ khu vực Lễ hội GENfest lên tới 27 khu vực khác nhau, từ sân khấu chính đến sân khấu phụ, các booth trải nghiệm, gian hàng ăn uống, mua sắm và nhận quà tặng.

GENfest diễn ra tại The Global City - khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners cùng nhà phát triển Bất động sản quốc tế Masterise Homes. Với quy mô 117,4 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, The Global City đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng toàn Đông Nam Á và là trung tâm mới của TPHCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi - giải trí - mua sắm hiện đại bậc nhất, nổi bật là Khu nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á và Công viên giải trí quy mô hàng đầu Việt Nam sắp được ra mắt cuối năm 2023.

The Global City cũng là địa điểm tổ chức hàng loạt sự kiện và lễ hội quy mô lớn trong thời gian qua như Lễ hội nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, Luxury Countdown 2023, ELLE Fashion Show, đêm nhạc The Legend Concert, Chuỗi hoạt động ngành ẩm thực và đồ uống Việt Nam 2023, Triển lãm xe và nghệ thuật Mercedes-Benz "The Avantgarde", Triển lãm nội thất và nghệ thuật lớn nhất Việt Nam "European Lifestyle Manifesto"... Sau hàng loạt sự kiện và lễ hội sôi động, The Global City đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân thành phố, khẳng định một trung tâm mới đã hình thành tại TP.HCM.