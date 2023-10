Concert "ảo diệu" nhất thế giới đang gây sốt MXH: khán giả không biết đang mơ hay thực, ý tưởng sân khấu quá "điên rồ"!

Mới đây, thành phố Las Vegas đã đón chào một công trình mới vừa khánh thành, thu hút sự chú ý của công chúng toàn cầu. Công trình này có tên đầy đủ là Sphere at the Venetian Resort, được gọi tắt bằng The Sphere, được hoàn tất với kinh phí khổng lồ 2.3 tỉ USD. Công trình The Sphere là một nhà thi đấu (arena) với sức chứa 18.600 khán giả, dùng để tổ chức các sự kiện âm nhạc và giải trí đình đám ở Las Vegas.

Điều đặc biệt ở The Sphere nằm ở cấu trúc đặc biệt với hình một khối cầu khổng lồ cao 112 mét, rộng 157 mét với màn hình LED rộng 54.000 mét vuông phủ bên ngoài, là công trình hình cầu lớn nhất thế giới trong thời điểm hiện tại. Màn hình LED bên ngoài được trình chiếu liên tục cả ngày với nhiều chủ đề, tạo nên hiệu ứng cực kì ấn tượng khi nhìn từ xa.

Ở bên trong The Sphere, ngoài khu vực khán đài thì toàn bộ phần vách còn lại được phủ màn hình LED với độ phân giải 16K, tạo nên tầm nhìn "siêu thực". Điều này khiến các sự kiện giải trí, đặc biệt là các concert của nghệ sĩ sẽ càng trở nên ấn tượng hơn. Và điều này đã chứng minh rõ nét trong đêm nhạc của nhóm nhạc huyền thoại U2 - đồng thời là sự kiện khai trương công trình The Sphere sau gần 5 năm thi công.

U2 đã chọn The Sphere để biểu diễn trong liên tiếp 25 đêm diễn có tên gọi U2:UV Achtung Baby Live From The Sphere. Concert của U2 ngay lập tức gây choáng ngợp bởi phần hình ảnh quá "điên rồ" khi được trình chiếu trong The Sphere. Màn hình LED đã biến toàn bộ địa điểm tổ chức concert thành một thế giới "điên rồ", những hình ảnh huyền ảo được phủ khắp nơi khiến khán giả khó phân biệt được đâu là thế giới thực, đâu là thế giới trong màn hình.

Một bầu trời với những cánh bướm đêm....

... một cánh đồng với công trình kiến thúc phát sáng.

... khi lại ngập trong những hình ảnh huyền diệu.

Khán giả "mắt chữ A mồm chữ O" trước những gì họ được chứng kiến.

U2 luôn đầu tư mạnh tay cho phần hình ảnh của tour diễn.

Một trong những hình ảnh "ảo diệu" nhất.

Khán giả khó phân biệt đâu là đời thật, đâu là ảo...

Các hình ảnh, clip về buổi diễn của U2 đang viral khắp toàn cầu.

Các đoạn clip ghi lại buổi trình diễn của U2 cũng viral khắp nơi trên toàn cầu, mỗi clip có thể mang về đến chục triệu view. Khi xem các đoạn clip, khán giả lại càng sững sờ trước hiệu ứng quá sức "ảo diệu" mà U2 kết hợp với The Sphere mang đến cho người xem.

Tổng hợp một số những hình ảnh ấn tượng từ đêm diễn của U2.