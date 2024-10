Concert Anh Trai Say Hi như show thời trang của HIEUTHUHAI: Đẹp trai, mặc đẹp, 10 điểm!

Sau đêm concert thứ 2 hết sức bùng nổ tại TP.HCM, các diễn đàn MXH Việt Nam ngập tràn những hình ảnh, video của dàn Anh Trai Say Hi do người hâm mộ đăng tải. Trong đó, cực phẩm visual HIEUTHUHAI một lần nữa "chiếm sóng" cõi mạng với vẻ ngoài nét căng. Đặc biệt, lần này bên cạnh gương mặt điển trai, thời trang của HIEUTHUHAI cũng là topic được dân tình nhắc đến nhiều nhất. Không chỉ đa dạng về phong cách, styling của anh chàng cũng cực kỳ ổn áp. Người hâm mộ thầm cảm ơn đội ngũ stylist của thần tượng đã làm rất tốt lần này, "tận dụng triệt để" sắc vóc của nam rapper cho những bộ cánh chất lượng.

Dưới đây là những outfit nổi bật của HIEUTHUHAI được người hâm mộ chia sẻ nhiều nhất sau đêm concert tối 19/10:

Xuất hiện trên thảm đỏ đầu buổi concert, "đội trưởng Trần" chọn 1 outfit sáng màu, đơn giản nhưng không kém phần "ăn chơi" với áo len tay dài và quần ống rộng, phối cùng vòng cổ ngọc trai layering (Nguồn Threads: snowb___, Ben Pham).

Trên stage "Love Sand", nam rapper chọn 1 bộ cánh denim on denim với áo jacket cắt xẻ tay và tank top bụi bặm. Quần denim rách được thêm thắt phụ kiện dây đeo cầu kỳ tạo vẻ nam tính và hoang dã (Nguồn Threads: btram.feb, TikTok @cugiaihaypunnn).

Sân khấu "Sao hạng A" với trang phục all-black như những lần trình diễn trước nhưng ở concert day 2, HIEUTHUHAI đã được giao cho 1 bộ cánh "đáng xem" hơn nhiều. Anh chàng diện sơ mi mix cùng quần cargo. Bộ cánh được nhấn nhá bằng loạt phụ kiện như vòng cổ chain, vòng tay, dây xích trên thân áo, tạo nên 1 bộ cánh đậm chất Hip-hop, Gangster (Nguồn TikTok @hieuthuhai.akelo).



Khiến hội fan girl không ngừng gào thét là tạo hình của HIEUTHUHAI khi trình diễn ca khúc solo "Quay Đi Quay Lại". Không cầu kỳ nhưng vô cùng chất lượng, anh chàng diện sơ mi trắng cổ V mix cùng quần da đen hết sức quyến rũ (Nguồn: TikTok @slydd46, Thread @empenhism).



Cú đột phá nhất của ê-kíp HIEUTHUHAI lần này là để anh chàng tiếp cận với phong cách "Oppa Hàn Quốc". Bộ trang phục trong màn chia tay sướt mướt "Kim Phút Kim Giờ" được nhận xét rất có vibe của nam chính phim "Yêu Tinh". HIEUTHUHAI đã tận dụng tốt lợi thế chiều cao và bờ vai rộng của mình để khoác lên bản phối áo len cổ lọ cùng trenchcoat da "hot" hơn cả thời tiết Sài Gòn (Nguồn Threads: ruandang).

Sau đôi lần sa sút phong độ với những bộ cánh "làm buồn lòng con dân", HIEUTHUHAI đã thật sự trở lại và lợi hại hơn xưa với loạt trang phục khó có điểm chê cùng những khoảnh khắc đẹp trai xuất thần. Trên khắp các MXH, bên cạnh yếu tố visual, những lời khen có cánh của fan hâm mộ dành cho outfit của HIEUTHUHAI hiếm khi nào lại ngập tràn đến thế:

Netizen hết lời ca ngợi phong cách thời trang của HIEUTHUHAI trong đêm concert Anh Trai Say Hi mới đây.

Cách đây không lâu HIEUTHUHAI từng có những bộ trang phục kém bắt mắt khiến một số fan hâm mộ của anh chàng cảm thấy thất vọng. Rất may đội ngũ stylist của anh chàng đã rất cầu thị, lắng nghe ý kiến của công chúng để có được kết quả mỹ mãn vừa rồi.