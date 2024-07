Conan 27 đại thắng, thu gần 30 tỷ đồng tại rạp Việt

Đúng như dự đoán, sự xuất hiện của bom tấn Deadpool 3: Deadpool & Wolverine cùng phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô đã khiến cho cục diện phòng vé tuần qua hoàn toàn thay đổi.

Theo Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), phim hoạt hình Kẻ trộm mặt trăng 4 chính thức bị soán ngôi, phải nhường vị trí đầu bảng cho phim hoạt hình Nhật Bản.

Ngôi đầu bảng thay đổi

Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô là phần phim thứ 27 thuộc thương hiệu hoạt hình đình đám, chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng cùng tên.

Các phần trước đó về Conan đều hốt bạc tại rạp Việt. Năm 2022, tập 25 tên Nàng dâu Halloween thu hơn 58 tỷ đồng chỉ riêng ở nước ta. Năm ngoái, tập 26 Tàu ngầm sắt màu đen cũng đạt hơn 95 tỷ đồng.

Do đó, phần mới nhất được đón nhận cũng là chuyện dễ hiểu vì có lượng lớn người hâm mộ ở Việt Nam sẵn sàng bỏ tiền ra rạp để theo dõi câu chuyện về Conan.

Hình ảnh trong Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô .

Conan 27 ghi điểm nhờ kịch bản hấp dẫn, chất lượng hình ảnh và âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, tạo nên không gian sống động và cuốn hút người xem.

Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã thu về hơn 29,2 tỷ đồng với 313.504 vé bán ra trong 6.895 suất chiếu. Nếu giữ tốc độ này, nhiều khả năng phim sẽ sớm vượt cột mốc 100 tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Đứng ở vị trí thứ hai là bom tấn Deadpool & Wolverine. Đây là phần phim thứ ba về Deadpool, cũng là dự án duy nhất Marvel Studios ra mắt trong năm nay.

Tác phẩm được chờ đợi vì đánh dấu sự trở lại của tài tử Hugh Jackman trong vai Wolverine, đồng thời được đầu tư lên đến 200 triệu USD, hứa hẹn tạo nên cú hit tại phòng vé, vực dậy dòng phim siêu anh hùng sau nhiều dự án nhận phản hồi không tốt.

Khi ra mắt, phim được đánh giá cao nhờ cách khai thác kịch bản hợp lý, tài kể chuyện khéo léo của đạo diễn Shawn Levy – từng làm The Pink Panther (2006), Night at the Museum (2006), Date Night )… Sự xuất hiện của Hugh Jackman cũng giúp phần phim thứ ba về Deadpool trở nên cảm xúc, sâu sắc hơn thay vì chỉ vui vẻ như trước.

Trong ba ngày cuối tuần, Deadpool & Wolverine thu hơn 25,2 tỷ đồng với 240.378 vé bán ra trong 5.026 suất chiếu. Con số này khá sát sao với doanh thu của Conan 27 .

Deadpool & Wolverine đang nhận phản hồi tích cực.

Đến tuần thứ tư trụ rạp, Kẻ trộm mặt trăng 4 lần đầu bị tụt hạng, rơi từ đầu bảng xuống vị trí thứ ba với doanh thu 3,2 tỷ đồng, giảm 73% so với tuần trước (11,8 tỷ).

Dẫu vậy, bom tấn hoạt hình cũng đã thu về hơn 125 tỷ đồng, lập kỷ lục là phần phim có doanh thu mở màn cao nhất của thương hiệu ở nước ta.

Phim Việt bị đè bẹp

Hai vị trí còn lại trong top 5 của Box Office Vietnam lần lượt là hai phim Hàn Dự án mật: Thảm họa trên cầu (2,4 tỷ) và Vây hãm trên không (713 triệu đồng).

Cả hai dự án đều được chú ý nhờ sức hút của dàn sao. Dự án mật: Thảm họa trên cầu là một trong những tác phẩm cuối cùng của cố tài tử Lee Sun Kyun , đồng thời có sự góp mặt của Ju Ji Hoon. Thế nên, phim vẫn tạo hiệu ứng tốt tại rạp Việt dù không được quảng bá rầm rộ.

Ra mắt lần đầu tại LHP Cannes 2023, phim gây chú ý với với mức kinh phí lên đến 18 tỷ won (gần 330 tỷ đồng). Thuộc thể loại sinh tồn, bom tấn hứa hẹn tạo cú hit mới tại phòng vé, tái lập thành tích của Train to Busan (2016).

Đáng tiếc, tác phẩm lại chưa thuyết phục với phần kịch bản thiếu hấp dẫn, câu chuyện còn lê thê và ít yếu tố bất ngờ.

Tính đến nay, Dự án mật: Thảm họa trên cầu đã thu hơn 22 tỷ đồng tại nước ta, chứng tỏ phim Hàn vẫn có khả năng hốt bạc, nhất là sau cơn sốt Quật mộ trùng ma .

Phim Hàn Dự án mật: Thảm họa trên cầu thu hơn 22 tỷ đồng ở Việt Nam.

Trong khi đó, Vây hãm trên không được chú ý vì có các ngôi sao Ha Jung Woo, Yeo Jin Goo. Phim được xây dựng dựa trên sự kiện có thật từng gây rúng động Hàn Quốc vào năm 1971.

Với kịch bản tốt và diễn xuất thuyết phim, phim tạo được tiếng vang khi ra mắt quê nhà, hiện đứng thứ tư trong danh sách phim Hàn ăn khách nhất năm nay.

Song, Vây hãm trên không lại chưa thể gây sốt tại thị trường Việt Nam vì phải cạnh tranh với nhiều đối thủ, lại chưa được đầu tư quảng bá rầm rộ. Kết quả, tính đến hiện tại phim chỉ thu hơn 7,2 tỷ đồng tại phòng vé.

Trái ngược với phim ngoại, thành tích các dự án nội địa lại đáng thất vọng. Phim Việt Mùa hè đẹp nhất vẫn ế ẩm, bị nhiều phim ngoại đè bẹp.

Phim chỉ bán được khoảng 47 vé với 2 suất chiếu vào cuối tuần. Đây là con số rất thấp, không ảnh hưởng quá nhiều đến tổng doanh thu, hiện đạt hơn 4 tỷ đồng.

Tuần này, sẽ có một số tác phẩm đổ bộ rạp Việt như phim kinh dị Mồ tra tấn (Indonesia), Ba đêm kinh hoàng (Hàn Quốc), phim hài Harold và cây bút phép thuật (Mỹ). Song các dự án đều không quá nổi bật và đáng chú ý.

Do đó, tình hình phòng vé có thể sẽ không thay đổi trong vòng hai tuần tới.