Thời gian gần đây, xu hướng làm phim có 2 phần ngày càng trở nên phổ biến và được khán giả yêu thích, mong chờ. Tuy nhiên, không phải phim Hàn nào có phần 2 cũng đều được đón nhận mà thậm chí người xem "chê lên chê xuống".

1. Love Alarm (Cảnh Báo Tình Yêu)

Sau hơn 1 năm ngóng phim, phần 2 của Love Alarm được khán giả mong chờ với kết thúc trọn vẹn dành cho cặp đôi Sun Oh - Jo Jo (Song Kang và Kim So Hyun thủ vai). Thế nhưng, trái với mong đợi của khán giả, Jo Jo lại lựa chọn Hye Yeong (Jung Ga Ram thủ vai) khiến phần lớn người hâm mộ thất vọng tràn trề. Đa số người hâm mộ cho rằng Sun Oh mới là "chân ái" của Jo Jo sau hàng loạt phản ứng ngọt ngào ở phần 1 và họ "ném đá không thương tiếc" khi bộ phim đi ngược với kì vọng.

2. Sweet Home (Thế Giới Ma Quái)

Sau khi ra mắt trọn vẹn cả 3 phần, bộ phim Sweet Home nhận về nhiều ý kiến trái chiều mà chủ yếu là chê bộ phim "đầu voi đuôi chuột". Phần lớn người xem cho rằng, phần 3 mang đến một câu chuyện hoàn toàn khác và không liên quan đến hai phần phim trước. Điều này khiến cho phần 3 thiếu sự liên kết, nội dung trở nên rối rắm và khán giả mất tập trung trước cốt truyện lộn xộn, mối quan hệ chồng chéo của quá nhiều nhân vật. Nói chung, Sweet Home đã có khởi đầu bùng nổ nhưng lại dần tụt dốc qua 2 mùa sau và đi đến cái kết khá ảm đạm.

3. The Uncanny Counter (Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì)

Tiếp nối câu chuyện từ mùa 1, Nghệ Thuật Săn Quỷ và Nấu Mì nhanh chóng trở thành cái tên gây sốt ngay cả khi chưa lên sóng. Tuy nhiên sức nhiệt của phim hạ dần đều khi không thể thoả mãn được sự chờ đợi suốt 3 năm của khán giả. So với mùa đầu, mùa 2 sử dụng nhiều kỹ xảo trong các phân cảnh hành động tuy nhiên lại thiếu sự thân thực. Chưa kể việc lồng ghép nhiều yếu tố hài hước hơn cũng khiến khán giả mất tập trung vào câu chuyện.

4. Arthdal Chronicles (Biên Niên Sử Arthdal)

Trở lại sau 4 năm lên sóng mùa 1, Biên Niên Sử Arthdal 2 cũng không "cứu" được rating thấp thảm dù sở hữu cái tên toàn năng Lee Jun Ki. Phần 2 sau khi lên sóng nhận nhiều ý kiến trái chiều mà chủ yếu xoay quanh diễn xuất hạn chế và không thể hiện đúng nhân vật Tanya của Shin Se Kyung. Cũng có ý kiến cho rằng việc thay thế dàn nhân vật chính từ Song Joong Ki sang Lee Jun Ki và Kim Ji Won sang Shin Se Kyung cũng khiến bộ phim mất một lượng fan và lượng nhiệt không nhỏ.

5. Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu)

Siêu phẩm tranh đấu của giới tài phiệt Penthouse là bộ phim được khán giả réo tên nhiều nhất vì càng ra mùa sau càng "lê thê" và thiếu thực tế. Mùa đầu phim lập kỷ lục về tỷ lệ người xem vì nội dung kịch tính và kết thúc khá trọn vẹn cho các nhân vật. Sang đến mùa 3, nhiều chi tiết gượng ép như hồi sinh các nhân vật tưởng như đã chết rồi cuối phim lại để các nhân "về trời" một cách bi thảm, vô lý. Khán giả ức chế khi từng nhân vật ở phe chính diện "ra đi" một cách không cần thiết và không hiểu nổi thông điệp mà bộ phim truyền tải là gì. Đa phần công chúng khó chịu với Penthouse 3 và đồng tình rằng có lẽ bộ phim chỉ nên dừng ở phần 1.