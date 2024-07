Serendipity's Embrace (Định Mệnh Của Chúng Ta) đang là bộ phim ngôn tình đáng chú ý của màn ảnh Hàn Quốc hiện nay. Cụ thể, theo Nielsen Korea, phim ghi nhận rating 3,9% và cao nhất là 4,9%, đứng top 1 về tỉ suất người xem trong cùng khung giờ phát sóng, tính cả các kênh truyền hình cáp lẫn đài trung ương. Kịch bản xoay quanh chuyện tình yêu của hai nhân vật chính là Lee Hong Joo (Kim So Hyun) và Kang Hoo Young (Chae Jong Hyeop). Giới truyền thông Hàn Quốc đang kỳ vọng tác phẩm có thể tái lập cơn sốt của bom tấn Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy) tạo nên trước đó.

Trong đó, nữ chính Kim So Hyun đang là cái tên được nhiều người quan tâm khi vào vai cô nàng nữ sinh Hong Joo nhí nhảnh, vụng về nhưng cực kỳ đáng yêu. Dù ở tuổi 25, ngôi sao Hàn Quốc vẫn có màn "cưa sừng làm nghé" cực ngọt, khiến người xem thích thú. Đồng thời, trong phim, Kim So Hyun còn phải thể hiện một phiên bản 29 tuổi đầy chín chắn của Hong Joo, trái ngược hoàn toàn tính cách thời trẻ.

Vai diễn được khen ngợi phát huy đúng sở trường của Kim So Hyun ở dòng phim thanh xuân vườn đường. Trong sự nghiệp, nữ diễn viên đã có hơn 20 bộ phim thuộc đề tài này. Một trong số những dự án tiêu biểu có thể kể đến Missing You, School 2015: Who Are You, Love Alarm...

Kim So Hyun sinh năm 1999 tại Úc, sau đó cùng gia đình trở về Hàn Quốc định cư và sớm bén duyên diễn xuất từ năm 7 tuổi. Ngay từ nhỏ, cô đã chiếm trọn cảm tình của công chúng với nét diễn đáng yêu cùng đôi mắt như biết nói. Tuy nhiên, so với những đồng nghiệp nhí cùng thơi như Kim Yoo Jung hay Kim Sae Ron, Kim So Hyun không được đánh giá quá cao vẻ ngoài.

Nổi tiếng từ sớm nhưng lúc nhỏ Kim So Hyun không được đánh giá quá cao về nhan sắc.

Chỉ khi trưởng thành, nữ diễn viên mới được khen ngày càng lộng lẫy. Thậm chí, những năm trở lại đây, Kim So Hyun còn liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng về nhan sắc bên cạnh các đàn chị nổi tiếng ở xứ sở kim chi.

Kim So Hyun được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng khi trưởng thành.

Với thành công hiện tại của Serendipity's Embrace, Kim So Hyun được nhận xét đang thực sự ở thời kỳ đỉnh cao và chín muồi của sự nghiệp. Nhờ khả năng diễn xuất đa dạng và visual trẻ trung, ngôi sao 25 tuổi được khán giả ưu ái trao cho nhiều biệt danh như "nữ hoàng phim cổ trang", "nữ hoàng phim học đường" hay "tình đầu quốc dân".