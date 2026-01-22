Con viết 18 chữ sau 30 phút học, người cha tức giận đập bàn… và cái kết khó tin

Sự việc hy hữu xảy ra ở Sơn Đông, Trung Quốc. Một người đàn ông đã gặp tai họa bất ngờ khi kèm con trai làm bài tập về nhà. Cụ thể vào một buổi tối, người đàn ông giấu tên thấy con làm bài tập về nhà nhưng suốt khoảng 30 phút nhưng chỉ viết được vỏn vẹn 18 chữ. Tiến độ chậm chạp của con khiến người cha liên tục căng thẳng và bực bội.

Đáng chú ý trong lúc nóng giận, người đàn ông đã đập mạnh tay xuống mặt bàn và bị gãy tay, buộc phải nhập viện để điều trị.

Chia sẻ sau sự việc, người đàn ông này cho biết bản thân không nỡ đánh con, nhưng khi cảm xúc dâng cao đã không còn kiểm soát được hành vi. "Lúc đó giống như bị cơn giận cuốn đi, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn xả ra cho bớt bức bối", người cha nói với theo Sina.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi nó phản ánh phần nào áp lực mà nhiều phụ huynh đang phải đối mặt trong quá trình kèm con học tập. Đáng chú ý, đây không phải trường hợp cá biệt.

Không kiềm chế được cơn giận, người đàn ông đập tay xuống bàn dẫn đến gãy tay. Ảnh: Sina.

Đây không phải trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc, một sự việc tương tự xảy ra ở Hồ Nam, Trung Quốc. Một người đàn ông đã gặp tai họa bất ngờ khi kèm con trai làm bài tập về nhà.

Theo thông tin đăng tải, khi dạy dỗ con trai làm bài tập, anh Từ vô cùng bức xúc vì con trai quá nghịch ngợm, mất tập trung.

"Thằng bé đòi nghịch điện thoại, cố tình trì hoãn việc làm bài tập. Tôi nói nó cũng không chịu nghe. Tôi vô cùng tức giận, muốn đánh người. Sức người lớn rất mạnh, thằng bé sẽ không chịu nổi một quyền của tôi, vì thế để giải tỏa, tôi vẫn đánh mạnh xuống bàn", anh Từ nói.

Sau khi đánh mạnh xuống bàn, anh Từ lại cảm thấy khá đau. Nghĩ rằng do sức lớn nên anh không để ý. Không nghĩ tới, sau đó không lâu, lòng bàn tay của anh Từ bầm tím, sưng tấy, mãi không đỡ lại đau đớn hơn.

Biết không ổn, anh Từ đã đến bệnh viện để khám chữa và được các bác sĩ cho biết, anh bị gãy lòng bàn tay phải.

Ngay sau khi câu chuyện trên được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Nhiều người gọi việc kèm con làm bài tập về nhà là một "công việc nguy hiểm", ví đây như những "lần vượt ải cảm xúc" mà phụ huynh hiện đại buộc phải trải qua.

Một số bình luận hài hước nhưng cũng đầy chua chát: "Một đứa trẻ đã khiến bố mẹ gãy tay, vậy nếu là 50 đứa trẻ thì giáo viên chắc khó mà chịu nổi".

Bên dưới bài đăng không ít cư dân mạng cũng chia sẻ các cách ứng phó được cho là hiệu quả hơn. Một số người khuyên phụ huynh nên rời khỏi phòng học khi cơn giận bùng lên, dành vài phút hít thở sâu để xả căng thẳng thay vì đập bàn hay đấm tường.

Nhiều ý kiến khác cho rằng việc chia nhỏ bài tập thành các nhiệm vụ ngắn, đặt mốc thời gian cụ thể và có phần thưởng nhỏ sau mỗi chặng sẽ giúp trẻ dễ tập trung hơn, đồng thời giảm áp lực cho cả cha mẹ lẫn con cái.