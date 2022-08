Con trai Xuân Bắc kể chuyện học môn Lịch sử: Đang vui thì cậu nhóc "quay xe" nói 1 câu khiến bố "toát mồ hôi hột"

Mới đây, Xuân Bắc đã chia sẻ một câu chuyện cực hài hước về việc học tập môn Lịch sử của cậu nhóc Minh bủm. Cụ thể, trên trang cá nhân, "Nam Tào" kể lại như sau:

"Hôm nay đi làm về sớm, đang ăn cơm tối thì ông Apio ra

Apio: Bố ăn xong chưa con muốn nói với bố chuyện này?

Mình đang gắp miếng đậu phụ bỗng giật mình. Có chuyện gì hay sao? Hôm nay hỏi và có nhu cầu nói chuyện như người lớn? Một mặt mình lại thấy rất vui vì nó chủ động chia sẻ và tin tưởng chia sẻ - điều mà tất cả các ông bố bà mẹ có trách nhiệm đều mong muốn từ con mình.

Bố: Ok

Apio: Bố ok gì chứ? Bố ăn xong chưa?

Ái chà, việc gì mà có vẻ căng căng thế nhỉ, mình bắt đầu hơi lo lắng.

Bố: Thì bố sẵn sàng nghe. Con cứ nói đi, bố chưa ăn xong nhưng bố sẵn sàng nghe chuyện của con! (Mình nói trong tâm trạng khá hồi hộp và lo lắng. Hay báo có bạn gái? Không khéo hỏi xin cưới là tôi chết luôn đấy).

Apio: (Nghiêm túc ngồi xuống đối diện) Hôm nay con học môn Lịch sử...

Bố: Thầy giáo mới à?

Apio: Con vào lớp 10 rồi mà bố (nó lại nói rất nghiêm túc).

Bố: Ừ, bố xin lỗi, chuyện gì? Liên quan đến bạn gái à? (Mình quyết định phủ đầu để giành thế chủ động).

Minh bủm rất thích môn Lịch sử.

Apio: Không ạ. Bố làm sao đấy, người yêu thì liên quan gì đến Lịch sử. Chỉ có người yêu cũ mới nằm trong lịch sử tình trường thôi!



(Ôi, nó bắt bẻ mình một phát, mình chưa kịp chủ động nửa vời đã chuyển thành bị động hoàn toàn).

Bố: Tóm lại là chuyện gì, nói bố nghe.

Apio: Thầy giáo dạy lịch sử là một người rất ái quốc!

Bố: Là sao?

Apio: Thầy dạy rất say sưa. Thầy ái quốc thực sự. Thầy giảng bài mà nghe xong bọn bạn con đều thấy thầy là một người yêu nước. Như kiểu không phải thầy giảng bài mà là thầy khát khao muốn nói với bọn con về những thứ đã qua ý!

Bố: Thì...

Apio: (nó ngắt lời xoẹt một phát và tiếp tục luôn) Chính từ câu chuyện của thầy mà con về con search Google tìm hiểu thêm nhiều chuyện khác liên quan.

Bố: Thầy nói gì sai à?

Apio: Không, là qua câu chuyện trên lớp mà con muốn tìm hiểu thêm ý!

Bố: (Bây giờ mới thực sự hiểu ra vấn đề. Không phải là bạn gái mà là hào hứng môn Lịch sử, may quá). Chúc mừng con nhá. Thầy dạy chuẩn thế còn gì!

Apio: Vâng, học thích lắm. À mà bố có bao nhiêu người yêu trước khi cưới mẹ?

Bố: À khoảng... (giật mình) cái gì nhở?

Apio: "Lịch sử" của bố ý.

Bố: Thôi ngay, đi vào học bài tiếp.

Apio: He he.

May mà chỉ có 2 bố con không thì chắc mình "cơm chan nước mắt".

Câu chuyện của nghệ sĩ Xuân Bắc khiến ai cũng phải phì cười. Thật may là cậu nhóc Minh bủm đã gặp được một người thầy giáo tâm huyết và thêm yêu quý môn Lịch sử. Tuy nhiên Minh bủm hỏi bố câu cuối trái khoáy quá, cũng may bố Xuân Bắc đánh trống lảng sớm, không thì to chuyện rồi.

Được biết không chỉ cậu anh Minh bủm mà cậu em Bi béo cũng rất ham mê môn Lịch sử. Trước đó, kênh Youtube chính thức của Xuân Bắc từng đăng tải clip Bi Béo được bố mẹ cho đi mua sách. Cậu bé đã chọn một cuốn "Đại Việt sử ký toàn thư" cực kỳ to và dày. Đến mức Bi Béo còn khá chật vật mới bê được sách. Khi bố hỏi lý do chọn cuốn sách này, cậu nhóc cho biết mình rất yêu lịch sử.

Xuân Bắc tiếp tục thử tài con trai bằng cách hỏi một loạt câu hỏi lịch sử như: "Ngô Quyền đánh quân gì, ở đâu?", "Lê Ngọa Triều tên thật là gì?", "Ai rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long?"; "Hà đê sứ là chức quan của thời nào, chuyên về việc gì?",... Bi Béo đều trả lời trúng phóc. Khán giả không khỏi ấn tượng với khối lượng kiến thức của cậu nhóc.

Với một số câu hỏi như "Hà đê sứ là chức quan của thời nào, chuyên về việc gì?", thậm chí nhiều sinh viên đại học còn không biết. Sau khi clip này được "đào lại", dân mạng không khỏi gật gù: "Bi Béo học giỏi thế này, bảo sao bố Bắc tin tưởng cho đi "phò tá".

https://afamily.vn/con-trai-xuan-bac-ke-chuyen-hoc-mon-lich-su-dang-vui-thi-cau-nhoc-quay-xe-noi-1-cau-khien-bo-toat-mo-hoi-hot-20220805154443144.chn