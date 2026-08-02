Con trai không cho mẹ dự đám cưới vì "sợ xấu hổ", sếp biết chuyện lập tức sa thải ngay tại chỗ

Một câu chuyện về người con trai từ chối để mẹ ruột tham dự đám cưới của chính mình đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người phải nhìn lại cách giáo dục con cái trong gia đình.

Lòng hiếu thảo tưởng chừng là điều hiển nhiên mà bất kỳ người con nào cũng phải có, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Một câu chuyện mới đây tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đang khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng, khi một người con trai từ chối cho mẹ ruột, người một mình nuôi mình từ năm 2 tuổi, tham dự chính đám cưới của mình chỉ vì cảm thấy mẹ "quê mùa, xấu hổ".

Câu chuyện được ông Thôi Bồi Quân, chủ một doanh nghiệp sản xuất cần cẩu khai thác mỏ tại Hà Nam, chia sẻ. Ông cho biết một nhân viên trong công ty mình chuẩn bị tổ chức đám cưới nhưng lại không muốn mẹ ruột xuất hiện trong buổi lễ, với lý do sợ mẹ khiến mình mất mặt trước quan khách. Điều đáng nói, người mẹ này đã một mình nuôi con khôn lớn suốt hơn hai mươi năm kể từ khi chồng mất, khi con trai mới chỉ 2 tuổi.

Câu chuyện được doanh nhân Thôi Bồi Quân chia sẻ lại

Sau khi biết chuyện, ông Thôi vô cùng phẫn nộ, chất vấn trực tiếp nhân viên của mình rằng một người con mất cha từ năm 2 tuổi, mẹ một mình nuôi lớn, sao lại có thể đối xử với mẹ như vậy. Ngay sau đó, ông gọi điện cho phòng nhân sự, quyết định sa thải nhân viên này ngay lập tức, kèm theo một câu nói dứt khoát rằng doanh nghiệp không nuôi dưỡng những người bất hiếu.

Sau khi tìm hiểu thêm, ông Thôi biết được mẹ của nhân viên này cũng đang làm việc tại chính công ty của ông. Ông quyết định sắp xếp để bà chuyển sang vị trí hậu cần sau khi nghỉ hưu, giữ nguyên mức lương như cũ. Ông chia sẻ rằng bản thân tin chắc người con trai này cả đời sẽ không thể hiếu thảo với mẹ, nên ông muốn dành cho bà một sự đảm bảo về sau.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với cách xử lý của ông chủ, cho rằng một người sẵn sàng đối xử tệ với mẹ ruột thì khó có thể là một nhân viên đáng tin cậy trong công việc. Một số bình luận thẳng thắn nhận xét rằng nếu là họ, họ cũng sẽ không muốn giữ lại một nhân viên như vậy trong công ty.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc sa thải ngay tại chỗ như vậy có thể chưa đúng theo quy định pháp luật lao động, dù xét về mặt đạo lý là dễ hiểu. Một vài bình luận khác lại hoài nghi tính xác thực của câu chuyện, cho rằng tình tiết có phần giống kịch bản dàn dựng để câu view, nhưng ngay sau đó bị nhiều cư dân mạng tại địa phương lên tiếng khẳng định đây là chuyện có thật, từng được truyền tai trong khu vực.

Câu chuyện đã thu hút nhiều bình luận trái chiều và gây suy ngẫm về vấn đề giáo dục lòng hiếu thảo cho con cái (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, phần lớn bình luận đều dành sự thương cảm cho người mẹ. Nhiều người để lại những dòng bình luận ngắn gọn nhưng đầy xót xa, đại ý rằng một người phụ nữ một mình nuôi con hơn hai mươi năm mà đến ngày vui của con cũng không được tham dự thì còn gì đau lòng hơn.

Điều đáng suy ngẫm hơn cả không phải là việc sa thải đúng hay sai, mà là câu hỏi vì sao một người trưởng thành lại có thể đặt sĩ diện của bản thân lên trên cả mẹ ruột trong ngày trọng đại nhất đời mình. Suy nghĩ ấy không tự nhiên mà có, mà thường là kết quả của một quá trình được nuông chiều quá mức từ nhỏ, khi con luôn là trung tâm, còn cha mẹ lại quen với việc nhường nhịn, thậm chí tự hạ thấp bản thân để con không phải chịu thiệt thòi.

Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở rằng lòng hiếu thảo không thể chỉ dạy bằng lời nói, mà cần được hình thành qua chính cách cha mẹ đối xử với người lớn tuổi trong nhà, qua việc để con thấy được sự vất vả của cha mẹ, và qua những việc nhỏ con tự tay làm cho gia đình mỗi ngày. Một đứa trẻ quen đặt cha mẹ trong lòng từ nhỏ, khi lớn lên sẽ khó lòng đối xử tệ bạc như câu chuyện trên.

Theo QQ