TỔNG HỢP: Điểm sàn hơn 200 trường đại học trên cả nước

Hơn 200 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026, với mức chênh lệch lên tới 10 điểm giữa trường cao nhất và thấp nhất.

Mùa tuyển sinh năm nay, ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, hàng loạt trường đại học đồng loạt đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, hay còn gọi là điểm sàn. Đây là mức điểm tối thiểu để thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, chưa phải điểm chuẩn trúng tuyển chính thức. Theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT, mức sàn được tính trên tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển mà thí sinh đăng ký, không phải chọn ngẫu nhiên 3 trong 4 môn thi, và không được thấp hơn 15 điểm trên thang 30.

Hơn 200 trường đã công bố mức sàn, dao động từ 15 đến 25 điểm tùy trường và tùy ngành. Nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe có cấp phép hành nghề và Luật vẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định riêng, không để các trường tự quyết.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 (Ảnh minh họa)

Nhóm trường lấy điểm sàn cao nhất cả nước

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đang dẫn đầu về mức sàn khi có chương trình yêu cầu thí sinh đạt tới 25 điểm mới đủ điều kiện nộp hồ sơ. Một số trường khác cũng lấy sàn cao không kém, quanh mốc 24 điểm, gồm Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với các ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Khoa học dữ liệu, bên cạnh đó là Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Y Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố mức sàn chung 19 điểm áp dụng cho toàn bộ các đơn vị thành viên sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, mức này cũng được quy đổi tương đương với phương thức xét điểm đánh giá năng lực HSA. Trong hệ thống này, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng áp dụng chung ngưỡng 19 điểm cho gần 30 ngành đào tạo, còn Học viện Chính sách và Phát triển lấy 19 điểm tại trụ sở chính Hà Nội và 16 điểm tại phân hiệu.

Nhóm ngành đặc thù và các trường giữ sàn tối thiểu

Với những ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định riêng, mức sàn năm nay được công bố như sau. Khối ngành Sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề dao động từ 18 đến 22 điểm. Ngành Luật áp dụng mức sàn 20 điểm. Ngành Sư phạm bậc đại học lấy từ 20 điểm trở lên, riêng hệ Cao đẳng Giáo dục Mầm non lấy từ 17 điểm.

Ở chiều ngược lại, hàng loạt trường đại học, phần lớn là các trường tư thục và trường đại học ở địa phương, vẫn giữ mức sàn tối thiểu theo quy định chung là 15 điểm, tương đương trung bình 5 điểm mỗi môn. Đây là mức thấp nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, nên năm nay không còn trường nào công bố mức sàn dưới 15 điểm như những năm trước.

Theo kế hoạch tuyển sinh chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện lọc ảo từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, sau đó các trường phải công bố điểm chuẩn chính thức trước 17h ngày 13/8.

Dưới đây là tổng hợp điểm sàn của hơn 200 trường trên cả nước năm 2026: