Con trai Hoa hậu hoàn vũ 2015 mới gần 5 tuổi đã sở hữu đôi chân dài miên man do được mẹ cho làm điều này mỗi ngày

Maximus chào đời hôm 23/12/2018. Đến khi cậu bé tròn một tuổi, Phạm Hương mới công khai danh tính của con. Cô chọn cái tên Maximus - có nghĩa "chiến binh" - vì mong con trai luôn mạnh mẽ trong cuộc sống. Ở nhà, cậu bé được bố mẹ gọi bằng tên thân mật Max.

Mới đây, Hoa hậu hoàn vũ 2015 đã chia sẻ khoảnh khắc bơi lội thành thạo của bé Maximus. Dù mới 5 tuổi nhưng nhóc tỳ đã có thể tự bơi ngửa mà không cần ai bên cạnh. Khi chia sẻ khoảnh khắc này, cậu bé đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả: "Bé ấy giỏi quá", "Trời cháu mình bơi giỏi quá"...

Con trai Phạm Hương bơi siêu giỏi.

Max thừa hưởng gen chiều cao từ bố mẹ nên phát triển vượt trội. Nàng hậu chia sẻ rèn luyện cho con nhiều nếp sinh hoạt tốt từ nhỏ giúp hình thành thói quen của con sau này. Max cũng mê các hoạt động vận động thể chất ngoài trời như đạp xe, bơi lội. Phạm Hương nói con trai đầu giống mình ở đôi mắt, sống mũi cùng tính cách tự lập, chững chạc.

Nhiều người phát hiện ra, Max trộm vía lớn nhanh qua từng ngày. Hiện tại, cậu ấm này đã được gần 5 tuổi, ngày càng cao lớn, bảnh bao. Max sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính, gương mặt của cậu nhóc không nhiều nét giống mẹ nhưng lại có được đôi chân dài miên man của mẹ.

Bên cạnh đó, ai cũng khen Phạm Hương chăm con giỏi. Các con của cô đều trộm vía ngoan ngoãn, nghe lời, được học tập và phát triển trong môi trường tốt nhất. Bà mẹ 2 con cũng toàn tâm toàn ý chăm sóc các con, làm một người vợ, người mẹ luôn chỉn chu trong mọi việc. Mỗi lần cô khoe các con trên mạng xã hội đều nhận về loạt lời khen ngợi tích cực.

"Là người phụ nữ đã có con, Phạm Hương nghĩ rằng hào quang lớn nhất của mình hiện tại chính là nhìn thấy con cái khỏe mạnh, trưởng thành hơn mỗi ngày.

Thời gian này việc chăm sóc các cháu đã chiếm hết phần lớn thời gian trong ngày, sau 10h đêm khi cho các cháu ngủ xong thì Phạm Hương mới có thời gian liên lạc với bạn bè, người thân… Hoặc thỉnh thoảng có người thân trông giúp thì mình mới có thể đi chơi thể thao hoặc làm việc. Nên đó là một phần lý do Phạm Hương không còn thời gian cho những hoạt động khác…" - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 từng chia sẻ.

Có thể thấy, dù bé Max được sinh ra và lớn lên từ nhỏ ở Mỹ nhưng Phạm Hương vẫn luôn cố gắng để con trai không quên đi cội nguồn. Bên cạnh việc dạy con nói tiếng Việt, nàng Hậu còn cho các con diện áo dài truyền thống của Việt Nam vào những dịp đặc biệt như lễ, Tết... Hay quyết định trở về Việt Nam lần này của gia đình cô mục đích cũng là cho các con được thăm quê mẹ, viếng mộ ông ngoại và gặp gỡ người thân, họ hàng.

Nhờ sự nuôi dạy khéo léo của mẹ, bé Maximus rất ngoan ngoãn, thông minh và lễ phép. Thậm chí, ngay từ khi mới 2 tuổi cậu bé đã biết phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, điều này khiến Phạm Hương vô cùng hài lòng.

Với điều kiện gia đình, Phạm Hương không ngại đầu tư cho việc học của con trai. Được biết, bé Maximus được mẹ cho đi học từ năm 2 tuổi tại một ngôi trường siêu xịn, mức học phí hàng năm rơi vào khoảng hơn 300 triệu đồng (chưa tính phí ghi danh, phí giữ chỗ...). Ngoài ra, con trai nàng hậu cũng sớm được làm quen với golf - bộ môn thể thao dành cho giới nhà giàu.

Có thể thấy, bé Maximus được bố mẹ chú trọng việc nuôi dạy, giáo dục từ nhỏ, họ không tiếc tiền đầu tư cho việc học của con. Mặt khác, con trai Phạm Hương cũng là nhóc tỳ rất may mắn khi được phụ huynh tạo điều kiện tham gia những hoạt động thể chất ngay từ khi còn bé.

Cho bé đi bơi giúp con phát triển chiều cao

Bơi là một trong những môn thể thao được lựa chọn để phát triển chiều cao. Bộ môn này giúp kéo dãn các cơ và khớp xương tạo sự linh hoạt dẻo dai. Khi bơi, bé thường phải dang rộng cả tay và chân để tiến lên kết hợp sức cản của nước khiến sự dãn cơ được thúc đẩy. Chính vì thế mà trẻ được tập bơi sớm sẽ có cơ hội phát triển chiều cao tốt hơn bạn bè cùng trang lứa.

Không dừng lại ở đó, bơi lội là một môn thể thao lành mạnh giúp nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho bé. Khi luyện tập đều đặn, ngoài cải thiện chiều cao còn có thể nở nang các cơ vùng ngực, vai. Việc tập bơi từ sớm còn giúp trẻ linh hoạt hơn khi cử động và có sức đạp mạnh hơn so với những bé không được học bơi sớm.

Học bơi không chỉ để tăng chiều cao mà còn giúp bé phát triển và có phản xạ khi gặp nguy hiểm. Chiều cao là một yếu tố nhưng điều các bé cần được quan tâm chính là rèn luyện sức mạnh và chống nguy cơ béo phì. Trẻ càng học bơi sớm thì chiều cao khi trưởng thành càng được cải thiện.

Những lưu ý khi đi bơi để tăng chiều cao hiệu quả

Bên cạnh bơi lội, để phát triển chiều cao cho trẻ, mẹ nên chú ý:

- Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể đặc biệt là ở độ tuổi trưởng thành. Dinh dưỡng có vai trò khác quan trọng với mỗi chúng ta điều này được nghiên cứu phân tích qua sự phát triển của loài người từ thời xưa đến nay và chiều cao trung bình của các quốc gia. Những quốc gia phát triển hoạt động thể chất và chế độ dinh dưỡng được quan tâm thì chiều cao của công dân cũng vượt lên cao hơn.

- Thực hiện khởi động trước khi bơi kỹ càng. Chuột rút là một mối lo ngại khi bơi dưới nước của tất cả mọi người. Dù bạn có bơi giỏi nhưng nếu khiến cơ co rút đột ngột thì cũng sẽ gặp nguy hiểm dẫn đến tử vong. Do vậy, cần một vài động tác khởi động tăng thân nhiệt để cơ thể thích nghi và tránh co rút cơ khi vận động.

- Sự kiên trì bền bỉ cùng niềm tin sẽ giúp cơ thể phóng thích nhiều hormone tăng trưởng thúc đẩy quá trình tăng chiều cao.

- Đảm bảo lịch sinh hoạt khoa học ngủ nghỉ và học tập không căng thẳng sẽ cải thiện được sự phát triển chiều cao.