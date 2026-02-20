Con trai 4 tuổi giật phăng lì xì trên tay bà ngoại rồi hét lớn: "Ít thế này con không thèm lấy!", mẹ tức đến bật khóc

Sự hồn nhiên của trẻ nhỏ đôi khi trở thành "vũ khí" gây tổn thương cho những người yêu thương chúng nhất. Tình huống bẽ bàng ngày mùng 1 Tết dưới đây không chỉ là một sự cố về lễ nghi mà còn là hồi chuông cảnh báo về cách chúng ta đang vô tình dạy trẻ định giá tình cảm bằng những con số.

Sáng mùng 1 Tết, không gian nhà ngoại đang rộn ràng tiếng cười nói và mùi nhang trầm ấm áp. Chị Lan (42 tuổi) diện cho bé Bon - cậu con trai út năm nay lên 6 tuổi bộ áo dài khăn đóng đỏ rực, chuẩn bị sẵn tâm thế cho một ngày đầu năm thật rạng rỡ.

Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên sớm, bà ngoại của Bon - một giáo viên về hưu vốn sống giản dị mỉm cười gọi bé Bon lại gần. Bà lấy từ túi áo ra một phong bao lì xì nhỏ, âu yếm bảo: "Bà mừng tuổi Bon, chúc cục cưng của bà sang năm mới ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn nhé!".

Thế nhưng, một cảnh tượng diễn ra khiến tất cả mọi người trong phòng khách "hóa đá". Bé Bon không những không nhận bằng hai tay mà còn giật phăng chiếc phong bao từ tay bà. Ngay khi bóc ra và thấy bên trong là một tờ tiền mệnh giá nhỏ, cậu bé liền vứt thẳng xuống đất, hét lớn: "Ít thế này con không thèm lấy! Hôm qua bố bảo bà ngoại giàu lắm, phải lì xì tờ màu xanh giống bác Lan cơ!".

Người mẹ vừa buồn vừa tức trước phản ứng của con (Ảnh minh họa)

Nói rồi, cậu bé vùng vằng bỏ chạy ra sân, để lại bà ngoại đứng sững sờ với đôi mắt đỏ hoe, còn chị Lan thì đứng chôn chân tại chỗ, cảm thấy máu trong người như sôi lên vì xấu hổ và bất lực.

Chị Lan không kiềm được uất nghẹn, nước mắt cứ thế trào ra ngay trước mặt họ hàng. Chị tức con một, nhưng tự trách mình mười. Chị nhớ lại những lúc ngồi ăn cơm, hai vợ chồng hay vô tư bàn tán: "Nhà ngoại mới bán vườn chắc năm nay lì xì đậm lắm đây", hay những khi đi mua sắm, chị thường lấy mệnh giá tiền ra làm thước đo cho mọi thứ trước mặt con.

Chị không ngờ rằng những câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt ấy lại gieo vào lòng đứa trẻ 4 tuổi một tư duy thực dụng đến tàn nhẫn, khiến con sẵn sàng chà đạp lên tấm lòng của người bà vốn luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất.

Buổi chúc Tết mùng 1 kết thúc trong không khí nặng nề. Dù bà ngoại đã nhanh chóng cười xòa bảo "Trẻ con nó biết gì đâu", nhưng chị Lan biết rằng vết thương lòng của bà và bài học đắng ngắt về sự giáo dục sai lầm sẽ còn theo chị mãi. Đứa trẻ không có lỗi, lỗi nằm ở những "người thầy" đầu tiên đã vô tình dạy con nhìn cuộc đời qua lăng kính của những tờ tiền xanh đỏ.

Cha mẹ nên làm gì khi con có thái độ "chê" lì xì ít ngay tại chỗ?

Hãy xử lý tình huống bằng sự điềm tĩnh thay vì đòn roi

Trong khoảnh khắc đó, việc quát mắng hay đánh con trước mặt mọi người chỉ khiến trẻ thêm bướng bỉnh và không khí thêm căng thẳng. Hãy nhẹ nhàng nhặt phong bao lên, thay mặt con xin lỗi người lớn và đưa trẻ ra một góc riêng. Lúc này, hãy giải thích cho con hiểu rằng mỗi tờ tiền đều là công sức lao động và là lời chúc phúc, không phải là món đồ để con mặc cả.

Hãy dạy con về lì xì và các quy tắc ứng xử càng sớm càng tốt (Ảnh minh họa)

Dạy con về giá trị của lòng biết ơn thay vì mệnh giá

Đừng đợi đến Tết mới dạy con về lì xì. Hãy lồng ghép vào cuộc sống hằng ngày bài học về việc trân trọng những món quà nhỏ. Cha mẹ cần làm gương bằng cách tôn trọng mọi sự giúp đỡ hay quà tặng từ người khác, dù nó có giá trị vật chất thấp. Khi cha mẹ biết trân trọng những điều giản đơn, con cái mới có thể học được cách trân quý tấm lòng hơn là nhìn vào độ dày của phong bao.

Kiểm soát những cuộc đối thoại về tiền bạc trước mặt trẻ

Trẻ em như một miếng bọt biển hút sạch mọi thông tin từ môi trường xung quanh. Hãy tuyệt đối tránh việc bàn luận về thu nhập, tài sản của người thân hay dự đoán số tiền lì xì trước mặt con. Một không gian gia đình ít đặt nặng vật chất sẽ giúp trẻ giữ được sự trong sáng và biết cách ứng xử lịch thiệp, lễ phép hơn khi đối diện với các tình huống giao tiếp thực tế.